Мурат Ташметов: "Автопилот для тракторов помогает экономить время и семена"

На минувшей выставке "АгроТехЭкспо-2026" и ярмарке "Алтын күз" в Бишкеке корреспондент VB.KG побеседовал с руководителем отдела продаж компании "Агротрэк" Муратом Ташметовым. Компания поставляет в республику тракторы и сельхозоборудование, а одной из главных новинок стенда стал автопилот EFarm для точного земледелия. Установка позволяет идеально ровно выполнять посевные работы, сокращая расход семян и топлива. Работу системы посетители могли протестировать прямо на площадке с помощью специального симулятора.

- Мурат, расскажите, чем занимается ваша компания?

- Я являюсь руководителем отдела продаж компании "Агротрэк". Мы - официальные дилеры завода DEUTZ FAHR MACHINERY из Китая. Привозим тракторы мощностью от 50 до 240 лошадиных сил.

Работаем три года. На тракторы даём гарантию полтора года или 1000 моточасов. У нас есть выездная сервисная бригада. На навесное оборудование - плуги и другие агрегаты - гарантия один год.

Помимо тракторов и навесного оборудования, у нас есть автопилоты EFarm. Сейчас они занимают заметное место на рынках России и Казахстана. Даже японские производители устанавливают китайские автопилоты на свои тракторы.

- Автопилот - это практически искусственный интеллект в тракторе? Как он работает, если объяснить простыми словами?

- Он помогает фермеру выполнять работу качественно, быстро и экономно. Автопилот управляет движением трактора, чтобы тот шёл ровно, по заданной линии.

Самая главная функция - посеять ровно, как по линейке. Почему это важно? Потому что потом по этим же линиям должна заходить другая техника: для полива, культивации, опрыскивания. Если с самого начала посеять правильно, дальнейшие работы выполнять удобнее.

Сейчас этот продукт только начинает входить в Кыргызстане в широкое применение. Фермерам нужно рассказывать о нём, объяснять, какие возможности он даёт. Наша компания старается сделать технологию доступнее: на некоторые комплектации тракторов мы устанавливаем автопилот бесплатно, чтобы человек мог сразу получить технику с этой системой.

- А если фермер уже купил трактор другой марки, можно установить автопилот отдельно?

- Конечно. Он устанавливается на тракторы разных марок, если у них есть гидравлическая система управления. Отдельно автопилот стоит 3900 долларов.

- Получается, это новинка для нашего рынка? На выставке я не видела, чтобы её так наглядно показывали.

- Мы продаём автопилоты уже около года, но для Кыргызстана это пока новый продукт. Его надо продвигать, объяснять людям, как он работает и чем может быть полезен. Те, кто уже разобрался, прямо получают удовольствие от работы с ним.

Вот здесь у нас есть симулятор - демонстрационная модель. На нём можно показать, как будет вести себя трактор с автопилотом.

- И фермер может увидеть всё в действии, прежде чем принять решение?

- Да, именно. Это помогает понять принцип работы системы.

- Но у нас ведь не такие большие поля, как в Казахстане или Узбекистане. У многих фермеров небольшие участки. Насколько им нужен автопилот?

- Неважно, даже если у фермера 50 соток, система может пригодиться, если правильно её использовать. А если у него 50 гектаров, тем более.

Раньше механизатор ориентировался по деревьям, по каким-то заметным точкам на местности. Увидел тополь - и старается ехать к нему, чтобы выдержать линию. А с автопилотом уже не надо искать эти ориентиры. Он помогает вести трактор ровно даже в темноте.

- То есть можно работать ночью и не бояться потерять направление?

- Да. Был такой случай: один человек рассказывал, что работал ночью и хотел побыстрее закончить работу. Увидел вдали огонёк и стал на него ориентироваться. Ехал, ехал, а когда приблизился, понял, что это машина. Она двигалась где-то по трассе, фары перемещались, а он всё это время ориентировался на них и в итоге посеял неровно.

- Получается, вместо ориентира на поле он выбрал движущуюся машину!

- Да, такие ситуации бывают. Чтобы подобных казусов не было, автопилот и нужен. Это очень удобный и функциональный помощник для фермера.

- А вы уже видите, как сами фермеры оценивают эту технологию?

- В прошлом году один человек купил у нас автопилот, хотя трактор у него был другой марки. Через две недели он снова пришёл и попросил ещё один.

Мы удивились: "Вы же уже брали автопилот". А он ответил: "Ребята, у меня два трактора. На одном я посеял кукурузу с автопилотом. Люди увидели, какие получились ровные грядки и борозды, и теперь в очередь становятся: "Давай следующий мой посев, теперь мне посей!" А второй трактор без автопилота стоит. Все хотят, чтобы я сеял именно с ним".

В итоге он решил взять второй автопилот, чтобы оба трактора работали и приносили доход.

- Вот это показатель! Получается, люди увидели результат и сами заинтересовались.

- Да. Если правильно использовать технологию, она действительно помогает. Во-первых, экономит время и деньги. Во-вторых, семена и топливо. И самое главное - при правильном посеве сокращаются пропуски: не остаётся участков, которые механизатор случайно не засеял.

Если человек за рулём отвлечётся, он может пропустить часть борозды. Автопилот помогает выдерживать заданную линию.

- Значит, речь не только об удобстве, но и о более рациональном использовании ресурсов?

- Совершенно верно. Семена стоят денег, топливо тоже. Если посев выполнен ровно, дальше проще работать другой технике. Это всё влияет на эффективность хозяйства.

- Тогда возникает ещё один вопрос. Если участки небольшие, может быть, фермерам стоит объединяться в кооперативы, чтобы совместно использовать технику?

- Это уже каждый решает сам. Конечно, можно объединяться, работать вместе, использовать технику на нескольких участках. Но можно и по-другому организовать работу. Главное, чтобы фермер понимал, какие возможности дают новые технологии, и выбирал то, что подходит именно его хозяйству.

Например, у нас уже есть клиенты, которые приобрели автопилоты и увидели результат. Они рассказывают об этом другим. Так информация и распространяется.

- То есть не обязательно сразу менять всю систему хозяйствования, но важно хотя бы изучить, что уже появилось на рынке?

- Конечно. Фермерам нужно интересоваться новыми технологиями. Сейчас техника развивается, появляются новые решения. Чем качественнее и надёжнее техника, тем больше возможностей получить хороший урожай.

- Вы представили на выставке не только автопилот. Какие ещё технологии могут заинтересовать наших фермеров?

- Есть, например, глубокорыхлитель Alpego итальянского производства. Обычный плуг обрабатывает землю примерно на 30–40 сантиметров, а глубокорыхлитель может работать на глубине до 50–70 сантиметров, не переворачивая пласты почвы.

- И в чём преимущество такой обработки?

- Она помогает сохранять влагу и улучшать воздухопроницаемость почвы. Корням растений становится легче развиваться. По информации производителя, урожайность при правильном применении технологии может повышаться до 30 процентов.

Например, если хозяйство получает с гектара 7–8 тонн урожая, то при использовании такой технологии показатель, по заявлению производителя, может достигать 10 тонн. Но здесь важно правильно применять оборудование и учитывать особенности земли.

- То есть привычные методы обработки земли тоже стоит пересматривать?

- Да, технологии не стоят на месте. Мы привыкли каждый год пахать землю одним способом, но сегодня появляются решения, которые позволяют работать иначе. Нужно изучать их и понимать, что подойдёт конкретному хозяйству.

- А как фермеры относятся к китайской технике? Ещё недавно у некоторых было предубеждение: если китайская, значит, качество хуже.

- Потихоньку это отношение меняется. Китайские производители вышли на другой уровень. Сейчас многие известные мировые бренды выпускают продукцию в Китае. Важно смотреть не только на страну производства, но и на технологии, качество, сервис и гарантию.

- Насколько доступна современная техника для фермеров? Ведь новые решения требуют вложений.

- Сейчас есть поддержка со стороны государства. Через лизинговые программы государственных банков, в том числе "Элдик Банка" и "Айыл Банка", фермеры могут приобретать технику на условиях, которые предусматривают ставку 6 процентов годовых, первоначальный взнос 10 процентов и срок до семи лет. Условия конкретной программы, конечно, нужно уточнять в банке.

- Получается, обновление техники - уже не вопрос далёкого будущего?

- Да, обновлять её необходимо. Чем надёжнее техника, тем эффективнее работает хозяйство. Важно, чтобы фермеры не боялись нового, а изучали возможности и выбирали подходящие решения.

- Вы три дня работали на выставке. Каким был интерес посетителей?

- С каждым годом участников и посетителей становится больше. Люди интересуются техникой, задают вопросы. Единственное, мне кажется, сроки выставки можно было бы немного скорректировать. Сейчас многие фермеры заняты полевыми работами: кто-то убирает урожай, кто-то пашет землю. Но у сельского хозяйства всегда сезон - одни работы заканчиваются, другие начинаются.

Было бы хорошо, если бы выставка проходила не только в Бишкеке, но и в регионах. Например, каждый год в новой области: сегодня в Бишкеке, в следующем году - в Таласе, Джалал-Абаде, Баткене, Оше, Нарыне или Иссык-Куле.

Есть фермеры, которым сложно приехать в столицу: не всегда хватает времени или средств на дорогу. Если выставка будет проходить в разных областях, больше людей смогут посмотреть технику, познакомиться с новыми технологиями и выбрать то, что им необходимо.

- Спасибо за разговор. Думаю, важно, чтобы наши фермеры узнавали о таких возможностях не только на выставках, но и в повседневной работе. Ведь от того, насколько внимательно хозяйства изучают новые технологии, во многом зависит, как они будут развиваться дальше.