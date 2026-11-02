Мерей Отан: Казахстану тоже есть чему поучиться у Кыргызстана

Музыкальная индустрия Казахстана переживает период активных изменений. Молодые исполнители экспериментируют с жанрами, объединяют современное звучание с национальными традициями и находят слушателей далеко за пределами своей страны.

О том, как развивается музыкальный рынок Центральной Азии, какую роль в международном продвижении играет национальный язык и почему сотрудничество кыргызстанских и казахстанских артистов становится все более перспективным, в интервью "Вечернему Бишкеку" рассказала исследовательница казахстанской альтернативной музыки, ассистент-профессор Astana IT University Мерей Отан.

Беседа состоялась в рамках международного воркшопа "Hip-Hop Knowledge. Звучания и опыт из Центральной Азии", проходившего 29-30 октября 2026 года в Американском университете Центральной Азии (AUCA) в Бишкеке.

- Мерей, как за последние годы изменился музыкальный рынок Казахстана? Какие направления способствовали его развитию?

- В последнее время у нас очень динамично развивается именно казахоязычная музыка. Появляется все больше современных и альтернативных направлений: инди, Q-rock, казахский рок, Q-pop и другие.

Музыканты активно экспериментируют с жанрами, смешивают хип-хоп, инди и альтернативную музыку. Происходит определенный разрыв привычных шаблонов.

Даже жанры, которые раньше не пользовались широкой популярностью, например панк и гранж, сегодня получают развитие.

Появляется все больше молодых исполнителей. Причем они выступают не только на казахстанских площадках. Мы наблюдаем творческие обмены и совместные проекты между артистами Центральной Азии и других стран, в том числе с музыкантами из Кыргызстана.

- Какую роль в международном успехе казахстанских исполнителей сыграло использование национального языка?

- Мне кажется, на фоне огромного количества англоязычной музыки и развития искусственного интеллекта у слушателей появляется потребность в чем-то необычном, редком, имеющем собственное звучание.

И здесь казахский язык выступает не только средством передачи текста, но и своеобразным музыкальным инструментом.

Он придает композициям особое звучание. Если к этому добавить традиционные музыкальные инструменты, получается интересное сочетание, которое может привлечь международную аудиторию.

Причем это касается не только Казахстана, но и центральноазиатской музыки в целом.

Мы видим, как казахстанские и другие центральноазиатские песни становятся популярными в TikTok и Instagram. Их слушают не только в Европе, но и в Америке.

Именно интернет создал условия, при которых музыка на национальном языке может заинтересовать людей, совершенно не знакомых с этим языком.

- Какие возможности открываются перед музыкантами Центральной Азии благодаря цифровым платформам?

- Возможности действительно огромные. Стриминговые сервисы, интернет и социальные сети очень активно способствуют развитию центральноазиатской музыкальной сцены.

Благодаря этим инструментам исполнители могут находить слушателей за рубежом, привлекать внимание организаторов международных фестивалей и выступать на зарубежных площадках.

Я знаю, например, что одна кыргызстанская группа выступает на европейских сценах. Это хороший пример того, как современные технологии помогают музыкантам выходить за пределы локального рынка.

Интернет значительно расширил возможности продвижения, особенно для независимых исполнителей, которым раньше было гораздо сложнее заявить о себе за пределами своей страны.

- Можно ли сегодня говорить о формировании общего музыкального рынка Центральной Азии?

- Мне кажется, такой рынок сейчас находится в процессе формирования.

Мы обсуждали этот вопрос и с другими участниками воркшопа. Уже заметен интерес казахстанских артистов к сотрудничеству с музыкантами соседних стран.

На мой взгляд, на развитие региональных связей повлияла и ситуация, связанная с Россией и Украиной.

Мне кажется, страны Центральной Азии стали больше внимания уделять укреплению отношений внутри региона. Особенно заметно это в творческой среде.

Музыканты стремятся поддерживать друг друга, создавать совместные проекты и развивать сотрудничество.

Поэтому я думаю, что общий музыкальный рынок Центральной Азии постепенно формируется.

- Насколько перспективно сотрудничество кыргызстанских и казахстанских исполнителей с точки зрения расширения аудитории и увеличения доходов?

- Я считаю, что это очень продуктивное и перспективное направление.

Мы уже видим успешные совместные проекты кыргызстанских и казахстанских артистов. Такие композиции набирают большое количество прослушиваний и становятся популярными среди слушателей обеих стран.

Музыканты приезжают друг к другу, выступают на концертных площадках, участвуют в совместных мероприятиях.

Благодаря этому расширяется аудитория, растет количество прослушиваний и появляется новая музыка.

Для исполнителей это возможность познакомить со своим творчеством слушателей соседней страны, а затем, возможно, выйти и на другие рынки.

- За счет чего сегодня зарабатывают музыканты в Казахстане? Насколько существенный доход приносят стриминговые платформы и YouTube?

- Мне кажется, здесь важны разные источники дохода. Конечно, цифровые платформы позволяют зарабатывать на прослушиваниях, но многие музыканты говорят, что эти поступления пока не настолько велики.

Поэтому концерты по-прежнему играют очень важную роль.

Кроме выступлений, доход могут приносить совместные музыкальные проекты, создание саундтреков для фильмов и другие виды творческой деятельности.

Что касается YouTube, большое количество просмотров действительно может приносить определенный доход за счет рекламы.

Но я бы не сказала, что это обязательно очень большие деньги.

Поэтому музыкантам приходится сочетать разные способы заработка. Одних только цифровых платформ зачастую недостаточно.

- Как Кыргызстан может использовать опыт Казахстана для развития собственной музыкальной индустрии?

- Мне кажется, здесь не стоит говорить только о том, что Кыргызстан должен чему-то учиться у Казахстана.

Казахстану тоже есть чему поучиться у Кыргызстана.

У нас много общего, но при этом каждая страна имеет собственный музыкальный опыт, свои интересные проекты и подходы.

Главное, на мой взгляд, продолжать развиваться, сотрудничать, создавать совместные проекты и двигаться вперед.

Важно искать аудиторию не только за пределами Центральной Азии, но и внутри самого региона. И, конечно, поддерживать друг друга.

- Можете привести пример успешного сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, которое получило широкий отклик в обеих странах?

- Мне сразу вспоминается проект "Черный двор". Это совместная работа представителей Казахстана и Кыргызстана, которая получила большой общественный резонанс.

Проект активно обсуждали, он был заметен в информационном пространстве. Казахстанской аудитории он тоже очень понравился.

Мне кажется, это хороший пример того, как совместный творческий продукт может заинтересовать зрителей сразу в нескольких странах.

И хотя речь идет о кино, а не о музыке, принцип сотрудничества здесь похожий.

Такие проекты показывают, что внутри Центральной Азии есть аудитория, готовая поддерживать интересные творческие инициативы независимо от того, в какой именно стране они создаются