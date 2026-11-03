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ГКНБ пресек поборы с водителей большегрузов в Чуйской области

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В Чуйской области сотрудники ГКНБ выявили схему систематического сбора денег с водителей большегрузных автомобилей за проезд с нарушением весовых норм.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, водители грузового транспорта передавали деньги сотрудникам постов весогабаритного контроля за беспрепятственный проезд автомобилей, превышающих установленные весовые и габаритные ограничения.

28 октября 2026 года по результатам оперативно-следственных мероприятий на пяти постах весогабаритного контроля в Чуйской области задержали нескольких сотрудников. Их водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР.

Выявленная схема позволяла большегрузным автомобилям бесконтрольно передвигаться с нарушением установленных нормативов. Это создавало угрозу повреждения автомобильных дорог и причинения ущерба государственным интересам.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/462792
Теги:
ГКНБ, поборы, Чуйская область, автомобили
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