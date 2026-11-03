В Бишкеке торжественно открыли обновлённую автодорогу Лебединовка - ГЭС-5

В столице состоялось официальное открытие обновлённой дороги Лебединовка - ГЭС-5, которая является одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Бишкека.

Почётное право перерезать символическую красную ленту и запустить движение по новому участку было предоставлено акиму Свердловского района Бакыту Караеву, заместителю генерального директора ГП "Кыргыздортранспроект" Кубанычбеку Ормонову, руководителю проекта ГП "Кыргыздортранспроект" Юсуфжану Саипову, генеральному директору подрядной организации ОсОО "Дорстрой Групп" Канату Шабданову и начальнику участка Лебединовка - ГЭС-5 Жакшылыку Алмазбек уулу.

Сдача объекта в эксплуатацию стала важным шагом в модернизации дорожной сети города. Завершение строительства дороги Лебединовка - ГЭС-5 позволит разгрузить прилегающие магистрали и существенно улучшить транспортную доступность района.