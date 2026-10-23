Коррупция начинается не всегда со взятки. Что меняется для госслужащих

В Кыргызстане внедряют единые стандарты антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих. В Генеральной прокуратуре рассказали, какие органы уже приняли соответствующие документы и почему их эффективность зависит от применения на практике.

Коррупция не всегда начинается с требования взятки. Предпосылки для нарушений могут возникать гораздо раньше - когда чиновник предоставляет необоснованные преимущества одному заявителю, принимает решение под влиянием личных связей или не учитывает обстоятельства, способные повлиять на его объективность.

На такие ситуации обращает внимание Татьяна Резанова, старший прокурор управления по реализации антикоррупционной политики Генеральной прокуратуры Кыргызстана, подполковник юстиции. В своей авторской статье она объясняет, как новые антикоррупционные стандарты должны применяться в повседневной работе государственных и муниципальных служащих.

По словам Резановой, предупреждение коррупции предполагает не только выявление правонарушений и привлечение виновных к ответственности, но и устранение причин и условий, способствующих злоупотреблениям.

Одним из инструментов такой работы стали Типовые стандарты антикоррупционного поведения государственных гражданских и муниципальных служащих. Они утверждены распоряжением Кабинета министров от 30 июня 2026 года № 490-т в рамках реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы.

Документ устанавливает единые требования к служебному поведению, направленные на соблюдение законодательства, предупреждение коррупции, добросовестное исполнение обязанностей и укрепление доверия граждан к государственным органам.

Как поясняет Резанова, государственные учреждения выполняют разные функции. Одни рассматривают обращения граждан, другие распоряжаются бюджетными средствами, управляют государственным имуществом или предоставляют услуги. Однако основные принципы работы должны оставаться общими: законность, объективность и недопущение использования служебного положения в личных интересах.

После утверждения Типовых стандартов Генеральная прокуратура организовала работу по их внедрению. Министерствам, ведомствам, полномочным представителям президента в областях и мэриям Бишкека и Оша направили письма о принятии необходимых организационных и практических мер.

По представленным сведениям, ведомственные стандарты уже утверждены в значительной части государственных органов.

В их числе аппараты Верховного и Конституционного судов, Аппарат Акыйкатчы, Центральная избирательная комиссия, Счётная палата, Национальный статистический комитет, а также ряд национальных комиссий и агентств при президенте.

Соответствующие документы приняты в большинстве министерств, включая ведомства, отвечающие за иностранные дела, оборону, юстицию, экономику, финансы, образование, труд, культуру, транспорт, природные ресурсы, сельское хозяйство, чрезвычайные ситуации, здравоохранение, строительство и энергетику.

Стандарты также утверждены в ряде государственных служб и административных ведомств, занимающихся вопросами государственной службы, управления имуществом, земельных ресурсов, защиты персональных данных, гражданской авиации, туризма, таможенного и налогового администрирования.

Отдельная работа проведена в органах прокуратуры. Генеральным прокурором утверждены стандарты антикоррупционного поведения работников, занимающих административные государственные должности.

В системе местного самоуправления соответствующее положение принято мэрией Оша. Требования доведены до сведения сотрудников мэрии, муниципальных учреждений и предприятий.

Кроме того, стандарты утверждены в аппаратах полномочных представителей президента во всех семи областях Кыргызстана.

Как сообщает Резанова, Социальный фонд включил антикоррупционные требования во внутренние документы, регулирующие работу подразделений и служебную этику сотрудников. На официальном сайте учреждения размещены информационные памятки для граждан и работников.

Работа по утверждению соответствующих документов проводилась также районными государственными администрациями и мэриями других городов.

При этом представитель Генпрокуратуры уточняет, что Типовые стандарты распространяются на государственных гражданских и муниципальных служащих. Они не охватывают военнослужащих и аттестованный состав органов внутренних дел, деятельность которых регулируется специальными нормативными правовыми актами. Поэтому ГКНБ и МВД не утверждали стандарты в рамках рассматриваемого поручения.

Однако, как подчёркивает Резанова, принятие ведомственных документов - только первый этап. Теперь необходимо обеспечить их последовательное применение.

В качестве примера она приводит ситуацию, когда государственный служащий участвует в рассмотрении вопроса, затрагивающего интересы его родственника, знакомого или организации, с которой он связан личными отношениями.

В таких обстоятельствах недостаточно просто считать себя объективным. Необходимо оценить возможный конфликт интересов и действовать в соответствии с требованиями законодательства.

При этом, поясняет представитель Генпрокуратуры, личная заинтересованность сама по себе не всегда свидетельствует о нарушении. Однако она может повлиять на объективность служебного решения или вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности.

Поэтому служащий должен своевременно сообщить о соответствующих обстоятельствах в установленном порядке и принять предусмотренные законом меры.

Другой пример касается рассмотрения обращений граждан.

Один заявитель просит ускорить решение вопроса, ссылаясь на знакомство с должностным лицом. Другой проходит установленную процедуру на общих основаниях.

Как отмечает Резанова, антикоррупционный подход предполагает принятие решений на основании закона и объективных обстоятельств, а не личных отношений или неформальных договорённостей.

При этом эффективность новых требований зависит не только от самих служащих, но и от организации работы государственных органов.

По мнению Резановой, недостаточно утвердить приказ, ознакомить с ним сотрудников и получить подписи. Необходимо, чтобы работники понимали, как действовать при конфликте интересов, неправомерном давлении, выявлении недостатков в административных процедурах и других обстоятельствах, создающих коррупционные риски.

Для этого нужны разъяснительная работа, регулярное обучение, практические примеры и возможность получить консультацию по применению установленных требований.

Особую роль представитель Генпрокуратуры отводит руководителям. Они организуют работу подразделений, распределяют обязанности и контролируют исполнение поручений.

По её оценке, если требования применяются последовательно ко всем сотрудникам, а решения обосновываются, формируется понимание обязательности закона. Если же допускаются необоснованные исключения и личные договорённости, даже качественно разработанные стандарты могут остаться формальностью.

Отдельное внимание Резанова уделяет оценке эффективности антикоррупционных мер.

Она подчёркивает, что результат определяется не количеством утверждённых документов, а их влиянием на повседневную служебную практику.

Важно выяснять, знают ли сотрудники установленные требования, своевременно ли выявляются конфликты интересов и устраняются ли причины возникновения коррупционных рисков.

При этом, по её словам, увеличение числа выявленных нарушений может свидетельствовать об усилении контроля. А отсутствие зарегистрированных случаев не означает, что рисков нет.

Поэтому необходимо учитывать совокупность показателей, своевременность реагирования и результаты профилактических мер.

Для граждан, как отмечает представитель Генпрокуратуры, антикоррупционная политика проявляется прежде всего в результатах взаимодействия с государственными органами.

Рассмотрено ли обращение в установленном порядке? Получил ли заявитель понятное объяснение принятого решения? Одинаково ли применяются правила к людям, находящимся в сопоставимых обстоятельствах?

По мнению Резановой, ответы на эти вопросы во многом определяют доверие общества к государственным институтам.

Важное значение она придаёт обратной связи с гражданами. Доступность информации, возможность обжалования неправомерных действий и надлежащее рассмотрение обращений помогают выявлять проблемы и совершенствовать работу государственных органов.

Как сообщает Резанова, Генеральная прокуратура в пределах своих полномочий продолжит мониторинг внедрения антикоррупционных стандартов и методическое сопровождение соответствующей деятельности.

По её оценке, конечная цель заключается не в принятии новых приказов, а в формировании устойчивой практики добросовестного служебного поведения.

Именно повседневные решения государственных и муниципальных служащих, подчёркивает представитель Генпрокуратуры, должны показывать, насколько эффективно применяются установленные антикоррупционные требования.