"Битва за Москву": Кыргызстан добивается памятника погибшей 9-й роте

21 октября 2026 года в Кыргызстане проходит единый марш-бросок "Битва за Москву", посвященный 85-летию подвига защитников столицы и героизму бойцов 9-й роты 1073-го стрелкового полка 316-й дивизии, впоследствии получившей имя Панфиловской. Поисковики добиваются установки отдельного памятника героям этого подразделения, многие из которых до сих пор числятся пропавшими без вести, хотя сложили головы в боях под Москвой.

События 18–21 октября 1941 года, связанные с боями подразделения капитана Михаила Лысенко и роты лейтенанта Каюма Гарипова, восстановлены по воспоминаниям выживших панфиловцев и журналам боевых действий. В рядах 9-й роты сражались призывники из Киргизской ССР и Казахской ССР.Одним из свидетельств о бое у села Становище стали воспоминания Александра Михайловича Зайченко из киргизского совхоза-завода "Эфиронос". В боевом донесении командира 3-го батальона майора А.И. Полякова сообщалось, что из того боя возвратились восемь человек (а не шесть, как считалось ранее). Зайченко привел и другие подробности: в роте было 102 бойца и 20 командиров. В их числе - командиры взводов лейтенант Павел Тимофеевич Абанин и младший лейтенант коммунист Павел Харитонович Алексеенко, а также командир "сорокопятки" Василий Павлович Алексеев. В роте находился и расчет ПТР, который обслуживал любимец подразделения - наводчик Алексей Сомов.

Рота Каюма Гарипова изначально находилась у деревни Бухлово. Генерал Панфилов, внимательно следивший за ходом боя, снял её с позиций и ночью 18 октября перебросил на автомашинах на выручку батальона капитана Лысенко, оборонявшегося в Осташево. Но в полутора-двух километрах от цели, на окраине деревни Становище, немецкие танки разбили автомашины, и рота вынуждена была окопаться.Четверо суток длился неравный бой. Подбив гранатами и огнем артиллерии семь танков противника, бойцы неоднократно вступали в рукопашные схватки. Раненые командир роты Каюм Гарипов и политрук Петр Скосырский до последней минуты руководили боевыми действиями. Хотя рота не смогла пробиться к батальону Лысенко и почти вся погибла, она на несколько дней задержала продвижение врага к Волоколамскому шоссе на этом участке.

Значение этого сопротивления подчеркивал сам генерал-майор Иван Панфилов, назвав батальон Лысенко и роту Гарипова первыми подразделениями дивизии, проявившими массовый героизм:

"Пленный немец, унтер-офицер, показал, что не видел пленных красноармейцев из Осташова. Батальон капитана Лысенко и рота лейтенанта Гарипова - это первые подразделения в нашей дивизии, проявившие массовый героизм. Они на трое суток задержали противника на одном из важных для нашей дивизии направлений, изрядно потрепав не меньше танкового батальона и полка пехоты немцев. Вот почему я говорю, что мы многим и многим в нашем теперешнем положении обязаны этим героям..."

Подвиг роты описан и в книге бывшего помощника начальника штаба 1073-го полка А. С. Трефилова "У ворот Москвы". А о самом лейтенанте Гарипове писал легендарный полководец Бауыржан Момышулы в книге "За нами Москва. Записки офицера":

"Я вспомнил лейтенанта Гарипова - командира роты третьего батальона нашего Талгарского полка. На него я обратил внимание еще на берегу горной речушки Талгарки, на полковом стрельбище. Этот смуглый татарин, среднего роста, в неподогнанном новом обмундировании, неловко заложив большой палец за плечевой ремень портупеи, ходил на огневом рубеже, щурясь от яркого солнца. Пистолет в кобуре оттягивал слабо затянутый офицерский ремень. На нем все было новое. На нем все сияло. Но военный костюм был для него до того непривычным, что Гарипов, казалось, не знал, что делать в своем одеянии. Своим людям он приказывал неуверенно, не командовал ими, а как бы уговаривал, приглашая жестом руки, вступал с подчиненными в долгие разговоры, убеждая их в чем-то. Смена из его роты задерживала нам стрельбу...".

Это воспоминание показывает Каюма Гарипова не только как командира, оказавшегося в эпицентре тяжелых боев, но и как живого человека.

Памятник на месте исторического боя

Памятник подвигу подразделения капитана Лысенко в Волоколамском округе уже установлен. Однако память о бойцах 9-й роты Гарипова требует отдельного увековечения. Часть фамилий удалось обнаружить на обелисках и мемориалах, в том числе в Осташево, но многие участники боя 18–21 октября 1941 года до сих пор числятся пропавшими без вести. У них нет документально подтвержденного места захоронения, поэтому их имена невозможно внести на плиты конкретных воинских мемориалов без соответствующих архивных оснований.

Долгие годы поиском имен бойцов 9-й роты и восстановлением истории подразделения занималась семья потомков панфиловцев из Фрунзе (нынешнего Бишкека) - сегодня они живут в России под фамилией Соколовы. Поисковики пытались найти потомков именно бойцов 9-й роты, чтобы рассказать им о судьбах родственников и восстановить семейную память, но пока никто не откликнулся.Несколько лет назад появилась идея установить отдельный памятник в честь подвига 9-й роты - за пределами существующих братских могил, как знак уважения ко всем бойцам, включая безымянных. Проект разработал архитектор Муксинов. Место предложили местные власти непосредственно в районе исторического боя - на пересечении реки и шоссе между селами Осташево и Становище Волоколамского округа.

Координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш" отмечает, что инициатива связана с многолетней работой по восстановлению исторической правды. Недавно поисковики встречались с руководителем администрации Волоколамского округа и провели встречу с ветеранами-афганцами, которые поддерживают и вместе с кыргызстанцами отслеживают историю борьбы за память о 9-й роте:

"И очень важно, говоря о преемственности и сохранении исторической правды, установить этот памятник как символ памяти обо всех, кто считается пропавшими без вести, но честно сложили свои головы в борьбе с фашизмом в первый год войны, в боях под Москвой.Недавно мы встречались с руководителем администрации Волоколамского округа, были на встрече с ветеранами-афганцами, которые поддерживают и вместе с нами отслеживают нашу историю борьбы за память о 9-й роте.Нам важно сделать это святое дело. И марш-бросок - желание напомнить молодым, что в трудное время наши земляки сделали самое главное в своей жизни - сохранили Родину, просто не дали расползтись фашизму в наши дома. И это реальные люди - не мифы".

История 9-й роты - часть общей памяти Кыргызстана, Казахстана и России. Связь Кыргызстана с Панфиловской дивизией началась еще до войны: Иван Васильевич Панфилов работал военным комиссаром Киргизской ССР, а в годы войны стал командиром дивизии. Именно в Кыргызстане сохранили боевое знамя и имя Панфиловской дивизии.Поисковики продолжают сопоставлять архивные документы и искать родственников. Ведь отсутствие документально подтвержденного места захоронения не означает отсутствия подвига, а статус "пропавший без вести" не должен становиться последним словом в истории человека, отдавшего жизнь за Родину.