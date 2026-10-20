ГКНБ и МВД выявили массовые нарушения миграционного законодательства

Государственный комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел Кыргызстана провёл рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Мероприятия под названием "Нелегал" проходили с 1 по 10 октября 2026 года.

По их итогам составлено 75 административных протоколов по статье 93 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях на общую сумму 2 млн 927 тыс. сомов.

Кроме того, оформлено 1412 протоколов по статье 431 того же кодекса на сумму 10 млн 480 тыс. сомов.

Общая сумма наложенных штрафов составила 13 млн 407 тыс. сомов.

Кроме того, проведены профилактические и разъединительные работы среди граждан кр и юридических лиц, привлекающих иностранную рабочую силу.