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В Кыргызстане ожидаются заморозки

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В Кыргызстане с 23 по 25 октября в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до −5 градусов. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные Кыргызгидромета.

В земледельческих районах Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областей температура воздуха может опуститься до −1…−3 градусов. На севере Чуйской области, в Кара-Бууринском районе Таласской области и Тюпском районе Иссык-Кульской области прогнозируются заморозки до −3…−5 градусов.

В предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидается понижение температуры до 0…−2 градусов.

По данным МЧС, заморозки могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам, в том числе фруктам, овощам, выкопанному и неукрытому картофелю, а также сахарной свёкле.

Ведомство призывает фермеров и сельхозпроизводителей заблаговременно принять меры по защите урожая.


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URL: https://www.vb.kg/462470
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан, фермеры
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