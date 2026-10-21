Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 97.70 - 98.70

Командир Нацгвардии привлекал военнослужащих к строительству своего дома

293  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане задержан командир одной из воинских частей Национальной гвардии Министерства обороны, подозреваемый в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, командир И.А. систематически привлекал подчинённых военнослужащих контрактной службы к строительству своего частного дома.

При этом установлено, что среди привлечённых к строительным работам были военнослужащие, находившиеся в суточном наряде воинской части.

Нарушения выявлены 20 октября 2026 года в ходе совместных мероприятий ГКНБ и Военной прокуратуры Кыргызстана.

Собранные материалы направлены в Военную прокуратуру. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.

В рамках расследования командир задержан и водворён в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462469
Теги:
военная служба, задержание, строительство, жилье, ГКНБ, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  