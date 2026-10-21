Командир Нацгвардии привлекал военнослужащих к строительству своего дома

В Кыргызстане задержан командир одной из воинских частей Национальной гвардии Министерства обороны, подозреваемый в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, командир И.А. систематически привлекал подчинённых военнослужащих контрактной службы к строительству своего частного дома.

При этом установлено, что среди привлечённых к строительным работам были военнослужащие, находившиеся в суточном наряде воинской части.

Нарушения выявлены 20 октября 2026 года в ходе совместных мероприятий ГКНБ и Военной прокуратуры Кыргызстана.

Собранные материалы направлены в Военную прокуратуру. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.

В рамках расследования командир задержан и водворён в ИВС.