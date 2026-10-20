Альберт Зульхарнеев: "Новый центр в Нарыне сохранит нашу общую культуру"

Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии в Нарыне станет новой точкой притяжения, дружбы и развития для местных жителей. Об этом журналистам заявил руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике Альберт Зульхарнеев в ходе торжественного открытия центра.

Глава Русского дома отметил назначение и уникальность нового гуманитарного пространства, подчеркнув его доступность для всех горожан:

"АНО "Евразия" создаёт Евразийский центр для всех горожан. Сюда может прийти любой житель Нарына, а самое главное - может привести своего маленького трёхлетнего или четырёхлетнего ребёнка. И здесь они будут общаться на обоих языках, будут сценки ставить в театральной студии, будут робототехникой заниматься, что-то делать интересное, в интересной среде будут развиваться.

Конечно, это имеет огромное значение для сохранения нашего общего культурного пространства, общего духовного пространства, ну и для будущего, для процветания", - сказал он.

Альберт Зульхарнеев особое внимание уделил исторической роли педагогов и преемственности образовательных традиций:

"Когда-то сюда приехали вместе с нашими пограничниками их жёны - первые русские учителя. И вот вы поговорите с любым аксакалом отсюда, из Нарына, с любым человеком, который добился чего-то в жизни, стал успешным предпринимателем, государственным деятелем, нарынские уроженцы - у всех у них была какая-то первая учительница: Мария Петровна, Лидия Алексеевна, которую они с большим удовольствием вспоминают. Первая учительница русского языка, литературы... И я увидел таких людей массу, которые со слезами на глазах, с комком в горле вспоминают своих первых учителей.

Эти замечательные традиции нашей дружбы, их, конечно, надо продолжать. И для этого должна быть инфраструктура, для этого должна быть база. Здесь, в Нарыне, много чего есть: здесь есть замечательные школы - в Нарыне, в Ат-Башы - школы с русским языком обучения, есть университет (Россотрудничество пару лет назад открыло там тоже кабинет в университете). Но всё-таки это замкнутая среда, которую АНО "Евразия" открывает.

Затем руководитель представительства Россотрудничества подробно остановился на значении самого Нарына в истории межгосударственных и человеческих отношений:

"Нарын занимает особое место в географии нашего русского мира, евразийского мира. Нарын - это город, который стоит на наших рубежах, город, который состоялся благодаря дружбе и сотрудничеству наших народов: русских, кыргызов и всех народов наших стран. Сюда когда-то 150 лет назад пришли наши пограничники, и вот здесь появилась наша общая граница - современная граница Кыргызстана.

И сегодня это рубеж не только такой политический или государственный. Это и рубеж нашего мира, нашего дома. Вот здесь мы с вами все говорим на русском языке, мы все можем спокойно процитировать Пушкина, Айтматова - на обоих языках, на русском и на кыргызском, можем пословицы, как сейчас детишки, на русском и на кыргызском языке", - отметил он.

Альберт Фархатович также связал культурно-языковые связи с экономическим развитием и евразийской интеграцией регионов.

"Сегодня вот вы видите: Кыргызстан испытывает такой серьёзный экономический рост. А результат чего это? Это результат нашей евразийской интеграции, того, что у нас открыты рынки, того, что у нас общий рынок труда.

А почему так? Потому что мы можем говорить без переводчиков, мы можем общаться быстро, мы можем общаться, понимая друг друга с полуслова. У наших предпринимателей, у наших людей, которые строят, возводят, у них нет проблем. Вот здесь недалеко строятся гидроэлектростанции, причём не одна. Здесь кто живёт в гостинице в Нарыне - она тоже построена при участии Российско-Кыргызского фонда развития.

Весь город за всё время развивается. Кто в Нарын приезжает - год, два, три назад - видят эти изменения. И, конечно, они во многом происходят благодаря тому, что у нас есть этот общий язык", - добавил он.

В завершение своего выступления Альберт Зульхарнеев подытожил:

"Поэтому поддержать местных учителей, поддержать замечательных ребят, которые здесь находятся, создав такой центр, - это очень хорошая инициатива, хорошее дело.

Большое спасибо АНО "Евразия" за то, что они поддержали эту инициативу. Сколько много ребят туда приходит, и он работает не только в рамках центра - это такое место притяжения, площадка, где собираются люди по разным поводам. Я надеюсь, что и здесь, в Нарыне, такой центр будет играть важную роль, станет точкой притяжения, точкой дружбы".