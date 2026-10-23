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ГНС призвала бизнес и граждан обновить регистрационные данные

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба Кыргызстана призывает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц проверить актуальность своих регистрационных данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверить сведения можно в Кабинете налогоплательщика, в разделе "Сервисы", через формы № 24 и № 25.

Налогоплательщикам необходимо убедиться, что район налоговой регистрации соответствует месту фактического осуществления деятельности или нахождения имущества. Также следует проверить правильность указанных налогов, применяемых режимов налогообложения, контактных и идентификационных данных.

При обнаружении ошибок или несоответствий необходимо как можно скорее обратиться в территориальный налоговый орган по месту регистрации для уточнения сведений.

Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться онлайн-сервисом "Перерегистрация НП" в Кабинете налогоплательщика. Пошаговая видеоинструкция доступна на YouTube.

В ГНС предупреждают, что устаревшие или некорректные регистрационные данные могут привести к неправильному начислению налогов, применению мер налогового администрирования, включая ограничения по счетам, а также к административной ответственности.

Чтобы избежать подобных последствий, налогоплательщикам рекомендуют своевременно проверять и при необходимости обновлять свои регистрационные сведения.


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URL: https://www.vb.kg/462533
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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