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В Кыргызстане увеличат финансирование программы развития госязыка

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- Алина Мамаева
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Кабинет министров КР разработал проект постановления о внесении изменений в программу развития государственного языка. Документ направлен на масштабную цифровизацию обучения, а также увеличение объема детского и мультимедийного контента на кыргызском языке. Общий объем финансирования на ближайшие годы вырастет с 354,6 миллиона до 577,1 миллиона сомов - прирост составит более 222 миллионов сомов.

В рамках обновленной программы запустят мобильное приложение "Битикчи" для изучения древнекыргызской письменности. В нем будут доступны интерактивные игры, обучающие блоки по буквам, чат и встроенный конвертер в кириллицу. Параллельно модернизируют действующее приложение "Кыргызча оңой" и улучшат детскую образовательную платформу "Нуркидс" для дошкольных учреждений.

Для подрастающего поколения организуют детское шоу "Ты супер!", направленное на развитие речи и логического мышления. Также снимут 16-серийный цикл 10-минутных телевизионных сказок и создадут новые анимационные фильмы. Кроме того, запланирован качественный перевод и дублирование популярных зарубежных мультфильмов на кыргызский язык.

Среди просветительских инициатив - создание цифровой аудиоколлекции "Голоса национальной литературы", куда войдут произведения Чингиза Айтматова, Туголбая Сыдыкбекова, Тологона Касымбекова и других классиков. Для детских садов республики отпечатают порядка 60 тысяч ярких иллюстрированных развивающих книг.


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URL: https://www.vb.kg/462523
Теги:
кыргызский язык, Кыргызстан
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