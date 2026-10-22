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В Бишкеке водитель BMW отказался от освидетельствования на опьянение

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В Бишкеке водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По данным ведомства, 21 октября примерно в 04:50 сотрудники патрульной службы остановили автомобиль BMW, двигавшийся на север по улице Тимура Фрунзе.

Во время проверки мужчина заявил, что не управлял автомобилем. Кроме того, он отказался пройти медицинское освидетельствование для определения состояния опьянения.

По данному факту была проведена проверка. На основании видеозаписей, заключения медицинских экспертов и собранных материалов водителя привлекли к ответственности.

В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 193 Кодекса КР о правонарушениях.

Согласно указанной норме, отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влечёт штраф в размере 1000 расчётных показателей и лишение права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.


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URL: https://www.vb.kg/462522
Теги:
алкоголь, дороги, Бишкек, автомобили
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