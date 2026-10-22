В Турции обсудили реформы и внешнюю политику Кыргызстана

В Турции состоялся круглый стол, посвящённый реформам в Кыргызстане и приоритетам внешней политики страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Мероприятие организовало посольство Кыргызстана совместно с аналитическим Центром евразийских исследований (AVİM).

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев представил участникам информацию о реформах, проводимых под руководством президента Садыра Жапарова в рамках курса "Новый Кыргызстан".

По словам дипломата, преобразования охватывают общественную, политическую и экономическую сферы. Среди основных направлений он назвал обеспечение стабильности, борьбу с коррупцией, урегулирование пограничных вопросов и реализацию стратегических национальных проектов.

Особое внимание Руслан Казакбаев уделил новой редакции Концепции внешней политики Кыргызстана, утверждённой указом президента от 28 июля 2026 года.

Посол рассказал о развитии отношений с Турцией и государствами Центральной Азии, а также об участии Кыргызстана в международных организациях и региональных инициативах.

В частности, он затронул вопросы сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, ОДКБ и ШОС, проведение VI Всемирных игр кочевников и встречу министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате C5+1, состоявшуюся 19 октября в Самарканде.

Кроме того, дипломат выразил надежду на активное участие Турции и других государств во Втором глобальном горном саммите "Бишкек+25", который запланирован на 21–23 октября 2027 года в Бишкеке.