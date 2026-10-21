"Золотой мяч" - 2026: Гарри Кейн стал главным фаворитом премии

Церемония вручения "Золотого мяча" 2026 года состоится 26 октября в Лондоне. Главным претендентом на престижную индивидуальную награду считается нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн.

Как сообщает Evening Standard, впервые в истории церемония пройдёт в столице Великобритании. Мероприятие приурочено к 70-летию первой премии "Золотой мяч", которую в 1956 году получил английский футболист Стэнли Мэтьюз. Ведущими церемонии станут Тьерри Анри и Кейт Абдо.

Список из 30 номинантов был объявлен 8 сентября. В число претендентов вошли Гарри Кейн, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родри и действующий обладатель награды Усман Дембеле.

По оценкам букмекеров, наибольшие шансы на победу имеет Гарри Кейн. Английский форвард провёл выдающийся сезон в составе мюнхенской "Баварии", забив 61 гол в 51 матче во всех турнирах. Его результативность помогла немецкому клубу оформить внутренний требл, а самому футболисту - во второй раз завоевать "Золотую бутсу".

Кроме того, Кейн сыграл важную роль в выступлении сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, где национальная команда заняла третье место.

В случае победы Кейн станет первым английским обладателем "Золотого мяча" с 2001 года, когда награду получил Майкл Оуэн.

Серьёзную конкуренцию английскому нападающему могут составить молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль и звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

Напомним, в 2025 году обладателем "Золотого мяча" стал французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле, опередивший Ламина Ямаля.

Рекордсменом по количеству наград остаётся аргентинец Лионель Месси, выигрывавший "Золотой мяч" восемь раз. На втором месте находится португалец Криштиану Роналду с пятью наградами.

Имя обладателя "Золотого мяча" 2026 года станет известно 26 октября.