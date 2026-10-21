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Молочный завод в Шопокове будет поставлять продукцию в три страны

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В городе Шопоков Сокулукского района Чуйской области реализуется инвестиционный проект по строительству молокоперерабатывающего завода стоимостью 7,7 млн долларов. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

Из общей суммы инвестиций 5,4 млн долларов предусмотрены кредитным соглашением с Российско-Кыргызским фондом развития. Средства направят на строительство предприятия, приобретение технологического оборудования и проведение строительно-монтажных работ.

На заводе планируется выпускать пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, сливки и молочные коктейли. Предполагается создание до 50 рабочих мест.

Ожидается, что реализация проекта увеличит спрос на молочное сырьё местных фермерских хозяйств и налоговые поступления в бюджет. Готовую продукцию намерены поставлять не только на внутренний рынок, но и в Казахстан и Узбекистан.

Вопросы реализации проекта обсудили 21 октября на встрече главы Национального агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова с генеральным директором ОсОО "Нукура Про" Гульзадой Сарыбаевой и исполнительным директором Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызстана Меделбеком уулу Анваром.

"Привлечение инвестиций в производственный сектор имеет важное значение для устойчивого экономического развития страны. Реализация таких проектов способствует созданию новых производственных мощностей, увеличению числа рабочих мест и развитию отечественного бизнеса", - отметил Равшанбек Сабиров.

В ходе встречи также рассмотрели вопрос включения проекта и соответствующих товарных позиций в Реестр инвестиционных проектов для возможного предоставления тарифных льгот при ввозе технологического оборудования. Решение будет приниматься в установленном законодательством порядке.


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URL: https://www.vb.kg/462478
Теги:
инвестиции, строительство, Чуйская область, экспорт, молоко
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