Ложь Kaktus.media поддерживает государство

Пока президент борется с фейковой информацией, угрожающей национальной безопасности, государственные компании ее всячески спонсируют и подпитывают.

На днях известное интернет-СМИ, в простонародье называемое "Кактус", объявило краутфандинг. Просто так написать "Сами мы неместные, подайте, кто сколько может" "независимые" журналисты не смогли. Назвали выклянчивание денег красивым заморским словом. Деньги понадобились для того, чтобы рассчитаться с редакцией "Вечернего Бишкека", выигравшей суд по иску о возмещении морального вреда.

Журналистка Диля Юсупова, согласно судебному решению, должна выплатить 100 тысяч сомов, ОФ "ПроМедиа Плюс" - 500 тысяч сомов.

Сказать, что для "Кактуса" это неподъемные суммы, - значит сильно погрешить против истины. И вряд ли это повод выжимать слезу у своих читателей и обходить их с протянутой рукой. Как тут не вспомнить еще одну "независимую" журналистку, которая на свои политические хотелки собирала деньги путем продажи картин собственного рисования. Не клянчила, напомним, не била на жалость, а устроила бойкую торговлю недооцененными произведениями искусства. Вряд ли сотрудники "Кактуса" обделены какими бы то ни было талантами, которые помогли бы им в короткие сроки собрать требуемые полмиллиона.

Хотя дело даже не в этом. Обращаясь к народу с убедительной просьбой о помощи, колючее СМИ тут же с потрохами сдает всех своих влиятельных спонсоров. Реклама, реклама, реклама. Баннерная, текстовая. Рекламирует "Кактус" не абы кого, а "РСК Банк", "Айыл Банк", и так далее. Структуры государственные, несмотря на то, что президент запретил государственным организациям кормить частные сайты. "Народные государственные деньги должны работать для народа", - это справедливое замечание Садыра Жапарова прошло, как видно, мимо глаз и ушей руководителей госструктур, которые упорно продолжают кормить завтраками, обедами и ужинами (еще и с промежуточными перекусами) и без того не бедствующий частный и независимый "Кактус".

Кого и что эти госкомпании поддерживают? Может, суют рекламу, платят немалые деньги, забывая хотя бы время от времени почитывать позорящий их ресурс?

Есть такая поговорка: соврет – недорого возьмет. В данном случае ее можно перефразировать: соврет, да и возьмет дорого. Это – как раз про "Кактус". Его работники уже неоднократно были уличены во лжи. Буквально пойманы за руку. Распространение недостоверной информации о закрытии "Вечернего Бишкека" (за что они, собственно, сейчас и "страдают") – лишь один из примеров.

Помните, как в канун нового 2023 года "Кактус" радостно вывалил на читателей информацию о том, что традиционное президентское поздравление снималось на хромакее, с имитацией его присутствия в самой горячей точке тех дней – Баткене? Всю страну чуть не ввели в заблуждение, в очередной раз зло поиронизировали над главой государства, косвенно обвинив его в трусости и подлоге… "Неувязочка" прояснилась очень быстро. Поздравительную предновогоднюю речь президент записывал действительно в Баткене. И имел все основания уже тогда прикрыть лживую инфолавочку. И если бы в Кыргызстане напрочь отсутствовала свобода слова (как пытается всех убедить тот же "Кактус") – от него уже тогда не осталось бы ни колючки. Ан нет. Живет, процветает, периодически повирая.

Помните, как тому же "Кактусу" пришлось извиняться, оправдываться и выкручиваться после перепечатки материала о конфликте на границе с Таджикистаном? Когда не оболганный президент, а оскорбленный народ митинговал с требованием закрытия этого СМИ из-за кособокой подачи информации, из которой следовало, что конфликт начал Кыргызстан, первым напав на таджиков. "Кактус" и тогда сильно не пострадал (в отличие от "Азаттыка"). Отделался легким испугом. И опять ничему не научился…

В общем, как говаривал Булгаков, "поздравляю вас, гражданин соврамши". И не гражданин, а целая компания граждан (включая их государственных спонсоров).

Кстати, кормится Kaktus.media не только за счет государственных денег. У него и с иностранными спонсорами все в полном порядке. "Зачастую так называемые независимые журналисты, - сказал в январе этого года Садыр Жапаров, имея в виду в том числе и "Кактус", - получают грантовые средства от различных фондов, организаций. На деле получается так, что эти средства используются не по целевому назначению – проводится политика по дискредитации власти, антиконституционным призывам и в целом распространению фейковой информации. Кроме того, наблюдаются факты личного обогащения отдельных журналистов, которые получают соответствующие грантовые средства от зарубежных источников"…

Интересная, однако, картина вырисовывается. Информагентства (в том числе и "Кактус"), по данным президента, ежегодно получают "на поддержание штанов" свыше 600 тысяч долларов из-за рубежа. Добавьте к этому мощную финансовую поддержку от госкомпаний, которые вдруг, судя по их поведению, оказались в оппозиции к президенту… А чтобы ответить за свое вранье и насобирать полмиллиона сомов, красиво объявляют краутфандинг и лезут в карман ни в чем не повинных и не таких состоятельных читателей.