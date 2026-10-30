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Айгуль Жапарова: Каждая женщина должна чувствовать себя в безопасности

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- Назгуль Абдыразакова
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Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова призвала активнее бороться с домашним насилием, оказывать помощь пострадавшим и защищать детей от опасного контента в интернете. Об этом она заявила 30 октября на первом заседании Высшего почетного совета по вопросам семьи и женщин Организации тюркских государств в Анкаре.

По данным пресс-службы первой леди КР особое внимание в своем выступлении Айгуль Жапарова уделила проблеме домашнего насилия и замалчивания подобных случаев. Она призвала общество не оставаться равнодушным, своевременно оказывать пострадавшим правовую, психологическую и социальную помощь, а также укреплять взаимодействие государственных органов и общественных организаций.

"Вместе с тем необходимо вести работу по широкому распространению ценностей института семьи. Давайте вместе построим общество, в котором каждая женщина будет чувствовать себя в безопасности в собственном доме, а каждый ребенок будет расти в любви и заботе", - подчеркнула первая леди.

Говоря о безопасности детей в цифровой среде, Айгуль Жапарова отметила необходимость защиты подрастающего поколения от вредоносного интернет-контента. Она напомнила, что принятый в Кыргызстане Цифровой кодекс предусматривает особые требования к защите персональных данных несовершеннолетних.

При этом первая леди призвала родителей поддерживать доверительные отношения с детьми и уделять внимание их деятельности в интернете.

В ходе заседания также обсуждались вопросы государственной поддержки семей и расширения участия женщин в общественной и политической жизни.

Айгуль Жапарова рассказала о введении в Кыргызстане ежемесячного пособия "Бала ырысы" для детей до трех лет и разработке государственной программы "Менин үйүм". Кроме того, она отметила, что избирательное законодательство страны предусматривает выделение женщинам не менее 30% депутатских мандатов в Жогорку Кенеше.

По словам первой леди, забота о семье не должна ограничивать право женщин на образование, профессиональное развитие и самореализацию.

В завершение выступления Айгуль Жапарова подчеркнула общность исторических и культурных корней государств Организации тюркских государств. Она выразила уверенность, что обмен опытом и совместные инициативы помогут укрепить институт семьи и обеспечить благополучие будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/462726
Теги:
дети, семейное насилие, Турция, Кыргызстан, Помощь, семья, женщины
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