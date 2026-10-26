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Проведение Кубка Азии-2027 в Саудовской Аравии оказалось под вопросом

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- Самуэль Деди Ирие
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Кубок Азии по футболу 2027 года, который должен пройти в Саудовской Аравии с участием сборной Кыргызстана, могут перенести на 2028 год из-за ситуации с безопасностью в регионе. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters.

Президент Японской футбольной ассоциации Цунэясу Миямото выразил обеспокоенность возможностью проведения соревнований в установленные сроки. По его словам, нестабильная обстановка в регионе создаёт дополнительные сложности для организации международного турнира.

Ранее президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа также допустил возможность переноса Кубка Азии на 2028 год, если этого потребует ситуация с безопасностью.

При этом организационный комитет Саудовской Аравии заявил, что подготовка к соревнованиям продолжается по утверждённому графику. Официального решения о переносе турнира пока нет.

Кубок Азии-2027 запланирован на период с 7 января по 5 февраля 2027 года.

Согласно представленному расписанию, сборная Кыргызстана выступит в группе C, где должна встретиться с Сирией 9 января, Ираном 13 января и Китаем 18 января.


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URL: https://www.vb.kg/462581
Теги:
Саудовская Аравия, футбол, Кыргызстан
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