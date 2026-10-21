ПСЖ обыграл "Барселону", "Ливерпуль" и "Ман Сити" в Лиге чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" переиграл испанскую "Барселону" со счетом 4:2 в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, состоявшемся 20 октября. В этот же игровой день успеха добились английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Встреча между ПСЖ и "Барселоной" прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. В составе хозяев поля забитыми мячами отличились Дезире Дуэ, Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. У каталонцев голы на свой счет записали Хави Эспарт и Ламин Ямаль. Несмотря на то что "Барселона" дважды сравнивала счет по ходу второго тайма, парижане сумели вырвать победу и нанесли сине-гранатовым первое поражение в текущем сезоне.

Благодаря этой победе ПСЖ набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов, опередив "Ливерпуль" по дополнительным показателям.

Параллельно "Ливерпуль" на домашней арене "Энфилд" одержал волевую победу над испанским "Вильярреалом" со счетом 4:3. Хозяева уступали с разницей в два мяча, но сумели переломить ход поединка. Дубль в составе мерсисайдцев оформил аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер, еще один мяч забил Флориан Вирц.

В Манчестере местный "Манчестер Сити" разгромил греческий АЕК со счетом 5:1. Главным героем встречи стал Фил Фоден, оформивший хет-трик. По одному голу добавят Эллиот Андерсон и Райан Шерки. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола предоставил отдых нападающему Эрлингу Холанду, однако его отсутствие не помешало английскому клубу добиться уверенного результата.