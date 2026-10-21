Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 97.70 - 98.70

ПСЖ обыграл "Барселону", "Ливерпуль" и "Ман Сити" в Лиге чемпионов

195  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Французский "Пари Сен-Жермен" переиграл испанскую "Барселону" со счетом 4:2 в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, состоявшемся 20 октября. В этот же игровой день успеха добились английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Встреча между ПСЖ и "Барселоной" прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. В составе хозяев поля забитыми мячами отличились Дезире Дуэ, Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. У каталонцев голы на свой счет записали Хави Эспарт и Ламин Ямаль. Несмотря на то что "Барселона" дважды сравнивала счет по ходу второго тайма, парижане сумели вырвать победу и нанесли сине-гранатовым первое поражение в текущем сезоне.

Благодаря этой победе ПСЖ набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов, опередив "Ливерпуль" по дополнительным показателям.

Параллельно "Ливерпуль" на домашней арене "Энфилд" одержал волевую победу над испанским "Вильярреалом" со счетом 4:3. Хозяева уступали с разницей в два мяча, но сумели переломить ход поединка. Дубль в составе мерсисайдцев оформил аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер, еще один мяч забил Флориан Вирц.

В Манчестере местный "Манчестер Сити" разгромил греческий АЕК со счетом 5:1. Главным героем встречи стал Фил Фоден, оформивший хет-трик. По одному голу добавят Эллиот Андерсон и Райан Шерки. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола предоставил отдых нападающему Эрлингу Холанду, однако его отсутствие не помешало английскому клубу добиться уверенного результата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462479
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  