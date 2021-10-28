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Блогера Гульзат Мамытбек водворили в СИЗО-1 Бишкека на месяц

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане задержанную по подозрению в мошенничестве блогера Гульзат Алымкулову, известную как Гульзат Мамытбек, заключили под стражу в СИЗО-1 Бишкека на один месяц.

Первомайский районный суд Бишкека заключил женщину под стражу до 25 ноября.

В ГУВД Бишкека сообщили, что в прошлом году в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратились семь человек. Они просили принять меры в отношении А. Г, которая обещала сверхприбыль за короткий срок, получила деньги и скрылась. Общая сумма ущерба составляет более 110 000 долларов.

Было начато досудебное производство по статье 204 "Мошенничество" УК КР. Согласно полученным сведениям, А. Г. в начале февраля 2020 года покинула Кыргызстан.

8 июня 2020 года А. Г. была заочно уведомлена о подозрении в совершении мошенничества. 13 июля 2020 года Первомайский районный суд Бишкека в отношении А. Г. заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 города Бишкек.

8 августа прошлого года досудебное производство в отношении А. Г. было приостановлено в связи с розыском подозреваемой.

В своих социальных сетях Мамытбек открыто сообщала, что находиться в Турции. Также она делилась с подписчиками тем, что собиралась создать собственное мобильное приложение для изучения английского языка, для этого и искала деньги у инвесторов. Но проект провалился и деньги пропали.

25 октября этого года Мамытбек все-таки вернулась в Кыргызстан. И ее сразу же задержали и доставили в следственную службу УВД Первомайского района и водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается.

Мать Гульзат Кенжегуль Сыдыкова, комментируя Vesti.kg произошедшее с ее дочерью, сказала, что дочь намерена вернуть долги.

"Я рада, что Гульзат приехала, и у нее есть возможность расплатиться с долгами. Моя дочь хотела открыть онлайн-школу английского языка с абсолютно искренними намерениями. Я мусульманка, как и она. За долги нужно отвечать, и она обязательно решит эти проблемы. Мы ей в этом поможем. Все проходит законно", - сказала Сыдыкова.


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URL: https://www.vb.kg/408560
Теги:
ГУВД, СИЗО, мошенничество, Гульзат Мамытбек, Арест
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