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Россия завершит 2026 год матчами с Узбекистаном и Венесуэлой

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная России по футболу проведёт два заключительных товарищеских матча в 2026 году. Соперниками команды Валерия Карпина станут национальные сборные Узбекистана и Венесуэлы, сообщает издание "Известия".

12 ноября российская команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте. Последняя встреча соперников состоялась в 2022 году и завершилась безголевой ничьей - 0:0.

С тех пор сборная Узбекистана значительно укрепила свои позиции на международной арене. В 2025 году команда впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, где завершила выступление на групповом этапе. Среди известных футболистов сборной - Эльдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и Рустам Ашурматов.

17 ноября россияне примут Венесуэлу в Краснодаре. Южноамериканская сборная занимает 49-е место в рейтинге ФИФА и располагает опытными игроками, включая бывшего нападающего "Зенита" и "Рубина" Соломона Рондона.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что встреча с Узбекистаном станет серьёзной проверкой для команды Карпина, поскольку соперник заметно прибавил за последние годы.

Эксперты также прогнозируют непростой матч против Венесуэлы, учитывая предыдущие результаты россиян с южноамериканскими командами.

Предстоящие встречи позволят тренерскому штабу оценить состояние игроков и подвести итоги выступлений национальной команды в 2026 году.


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URL: https://www.vb.kg/462514
Теги:
Россия, футбол
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