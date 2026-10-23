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Марш-бросок "Битва за Москву": Урок памяти, который объединяет поколения

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- Светлана Лаптева
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В селе Люксембург Ысык-Атинского района ветераны, военнослужащие, школьники и студенты почтили память героев 9-й роты 1073-го стрелкового полка легендарной 316-й стрелковой дивизии. Патриотический марш-бросок стал не просто данью уважения фронтовикам, но и живым уроком истории, на котором потомки героев рассказали о своих семейных архивах, а молодежь смогла ощутить неразрывную связь поколений.

Инициаторами акции выступили Ысык-Атинский районный совет ветеранов и поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш". Инициативу поддержали Министерство обороны КР, мэрия города Кант и администрация Ысык-Атинского района.

Утро в селе Люксембург началось с оживленных приготовлений. На площадке у памятника участникам Баткенских событий и Афганской войны военнослужащие спецподразделения "Скорпион" готовились к показательным выступлениям. Ответственные за тыловое обеспечение разворачивали полевую кухню, а ветераны Ысык-Атинского района встречали сослуживцев, прибывающих из разных уголков республики.

История оживает в семейных воспоминаниях

Поддержать мероприятие приехали руководитель Республиканского общества ветеранов Баткенских событий Сатыбек Молдалиев, исполняющий обязанности председателя Бишкекского городского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Абдыгул Чотбаев, советник посла России в Кыргызстане Сергей Храмов, генерал-лейтенант Эрлис Тердикбаев, а также мэр города Кант Улан Майлибашев. В строю стояли ветераны Афганистана, Баткенских событий, пограничных войск, локальных конфликтов и потомки легендарных панфиловцев.

К памятному митингу присоединились школьники Канта и села Люксембург, воспитанники школы при авиабазе Кант, студенты Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ), а также добровольцы из Бишкека и близлежащих сел. Преподаватель Авиационного института приехала на старт вместе с маленьким внуком.

Советник посла РФ Сергей Храмов рассказал участникам о своем деде Сергее Иванове, который в критический для фронта период отправился защищать Москву в составе народного ополчения.

Своей семейной историей поделился и генерал Эрлис Тердикбаев. Его отец, Жекшен Тердикбаев, был панфиловцем. Вместе с ним на фронт ушли еще двое односельчан - все трое получили ранения, были награждены боевыми медалями и после победы вернулись домой. Генерал добавил, что его брат честно пронес имя сына панфиловца через Афганскую войну, получив медаль за боевое задание и орден за свой последний бой. Сам Эрлис Тердикбаев принимал участие в Баткенских событиях. В своем обращении к кыргызстанцам он призвал откликнуться всех потомков панфиловцев и поделиться историями своих семей.

На марш-бросок генерал пригласил дочь однополчанина своего отца - Исаке Бубанова. Она принесла снимки фронтовых друзей: Жекшена Тердикбаева, Исаке Бубанова и их третьего товарища. Поисковики уже установили, что все трое служили в артиллерийском полку 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Родственников третьего однополчанина еще предстоит найти.

Тактика победы: "Спираль Панфилова - Момышулы"

Председатель Ысык-Атинского районного совета ветеранов Акылбек Дононбаев рассказал молодежи о знаменитом тактическом приеме, известном как "спираль Панфилова - Момышулы".

Суть метода заключалась в высокой маневренности подразделений: приняв бой на одном рубеже, они быстро перемещались на другой, создавая у противника иллюзию присутствия крупных сил. Для этого использовались пешие марши, бег и автотранспорт. Такие действия изматывали врага и позволяли выиграть время для организации устойчивой обороны.

Ярким примером этой тактики стал подвиг 9-й роты лейтенанта Гарипова. Когда батальон капитана Лысенко попал в тяжелое положение, им на помощь направили 9-ю роту. По дороге бойцы попали под удар, но заняли круговую оборону и в течение четырех дней верили неравный бой, уничтожив семь танков противника. Из 120 бойцов из того боя живыми вышли только восемь человек. Генерал-майор Иван Панфилов назвал этот эпизод первым примером массового героизма в дивизии.

От Кара-Балты до Иссык-Куля

Патриотическая акция приняла общереспубликанский масштаб:

Кара-Балта: На стадионе "Манас" на старт вышли более 200 человек - ветераны, горожане и известные спортсмены. Это особенно символично, так как в списке призывников 9-й роты было немало уроженцев этого района.

Село Садовое: В школе имени Героя Советского Союза Николая Мирошниченко прошла торжественная линейка и памятный забег.

Село Ичке-Жергез (Иссык-Кульская область): Поисковый отряд "Учкун" организовал строевой смотр и забеги по пересеченной горной местности.

Мэр города Кант и представители военного комиссариата подчеркнули, что подобный живой формат, объединяющий историю, физическую культуру и командный дух, производит на молодежь гораздо большее впечатление, чем обычные лекции. Вдохновленные участники уже спрашивают, когда состоится следующий забег. В планах организаторов - провести акции, посвященные Сталинградской битве, героям 40-й, 98-й, 99-й и 153-й отдельных стрелковых бригад, 385-й и 391-й стрелковых дивизий, а также Одесской школе пилотов, эвакогоспиталям и труженикам тыла.

Память, доступная каждому

Эстафета памяти "Битва за Москву" продолжается. Присоединиться к ней можно в любом регионе Кыргызстана.

Для этого достаточно:

Преодолеть дистанцию в 5 километров (пешком или бегом).

Провести краткий информационный час о подвиге 9-й роты панфиловцев.

Зафиксировать акцию на фото или видео и отправить материалы организаторам.

Все участники, выполнившие условия, получат памятные дипломы.

Контакты для отправки материалов (WhatsApp / Telegram): 0555-923-603.

Главная цель марш-броска - не спортивные рекорды, а осознание цены товарищества, взаимовыручки и сохранение исторической правды. Память о героях живет до тех пор, пока мы ищем имена пропавших без вести, восстанавливаем семейные архивы и вместе проходим свои пять километров.


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URL: https://www.vb.kg/462494
Теги:
ВОВ, марафон, Кыргызстан
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