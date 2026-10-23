Погода
$ 87.35 - 87.72
€ 97.70 - 98.70

В Бишкеке назвали возможные причины крупного пожара на "Дордое"

350  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке после пожара на складах с осветительными приборами в жилмассиве "Дордой" возбуждено уголовное дело. Огонь повредил 25 торговых контейнеров на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Пожар произошёл 22 октября примерно в 19:40 на пересечении улиц Дордой-6 и Ибраимова. По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении, ранее известном как "Лампос", после чего огонь распространился на соседние контейнеры "Свет Про" и "Мир Люстр".

В качестве возможных причин пожара рассматриваются нарушения требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ, а также короткое замыкание из-за ненадлежащего соединения электрических проводов.

По данным милиции, в результате происшествия никто не пострадал. Для тушения огня МЧС задействовало семь пожарных расчётов, в составе которых работали 45 сотрудников.

Для охраны территории и предотвращения краж и мародёрства на место происшествия были направлены 200 сотрудников УВД Свердловского района. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 275 ("Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности тяжкий или особо тяжкий вред") УК КР. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить окончательную причину возгорания.

В настоящее время устанавливается размер материального ущерба. Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462544
Теги:
Дордой, пожар, рынок, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  