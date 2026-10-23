В Бишкеке назвали возможные причины крупного пожара на "Дордое"

В Бишкеке после пожара на складах с осветительными приборами в жилмассиве "Дордой" возбуждено уголовное дело. Огонь повредил 25 торговых контейнеров на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Пожар произошёл 22 октября примерно в 19:40 на пересечении улиц Дордой-6 и Ибраимова. По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении, ранее известном как "Лампос", после чего огонь распространился на соседние контейнеры "Свет Про" и "Мир Люстр".

В качестве возможных причин пожара рассматриваются нарушения требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ, а также короткое замыкание из-за ненадлежащего соединения электрических проводов.

По данным милиции, в результате происшествия никто не пострадал. Для тушения огня МЧС задействовало семь пожарных расчётов, в составе которых работали 45 сотрудников.

Для охраны территории и предотвращения краж и мародёрства на место происшествия были направлены 200 сотрудников УВД Свердловского района. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 275 ("Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности тяжкий или особо тяжкий вред") УК КР. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить окончательную причину возгорания.

В настоящее время устанавливается размер материального ущерба. Следственные действия продолжаются.