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В дежурно-диспетчерскую службу ПЭУ "Бишкекводоканал" поступило 85 заявок

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- Алина Мамаева
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За минувшие выходные дни в дежурно-диспетчерскую службу "Бишкекводоканала" поступило 85 заявок. Как уточняет столичная мэрия, из них по проблемам водоотведения поступило 37 заявок. Все заявки отработаны и проблемы устранены.

По проблемам водоснабжения поступило – 36 заявок. Устранено – 19, в работе 15 заявок.

Кроме того, за выходные дни были проведены комплексные работы на водозаборах и водоводах.

Отключение и включение водозаборов - 6 скважин.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю - так работает дежурно-диспетчерская служба водоканала.

В мэрии напоминают, что оперативное реагирование и начало работы сокращает время устранения аварий. Горожан, у которых возникли проблемы, просят обращаться на единый короткий номер: 1533, либо номер диспетчера: 0312 56-03-20.


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URL: https://www.vb.kg/419258
Теги:
Бишкекводоканал, Бишкек, Кыргызстан
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