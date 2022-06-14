В дежурно-диспетчерскую службу ПЭУ "Бишкекводоканал" поступило 85 заявок

За минувшие выходные дни в дежурно-диспетчерскую службу "Бишкекводоканала" поступило 85 заявок. Как уточняет столичная мэрия, из них по проблемам водоотведения поступило 37 заявок. Все заявки отработаны и проблемы устранены.

По проблемам водоснабжения поступило – 36 заявок. Устранено – 19, в работе 15 заявок.

Кроме того, за выходные дни были проведены комплексные работы на водозаборах и водоводах.

Отключение и включение водозаборов - 6 скважин.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю - так работает дежурно-диспетчерская служба водоканала.

В мэрии напоминают, что оперативное реагирование и начало работы сокращает время устранения аварий. Горожан, у которых возникли проблемы, просят обращаться на единый короткий номер: 1533, либо номер диспетчера: 0312 56-03-20.