В Бишкеке мужчина угрожал девушке оружием на дороге

В Бишкеке установлен подозреваемый в угрозах девушке с применением оружия. Им оказался 37-летний мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По её данным, инцидент произошёл 29 октября примерно в 10:25 на пересечении проспекта Чынгыза Айтматова и улицы Горького. Находясь в автомобиле, мужчина выражался нецензурной бранью в адрес девушки и направлял на неё оружие, угрожая его применением.

Сообщение о происшествии поступило в службу "102". Сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин С.Б., 1989 года рождения. Его доставили в следственную службу УВД Ленинского района.

В ходе следственных действий оружие изъяли, а автомобиль подозреваемого водворили на специализированную штрафную стоянку. Назначены судебные экспертизы.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.