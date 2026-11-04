Александру Киму сегодня исполняется 80 лет

Вячеслав Тимирбаев, журналист, бывший главный редактор газеты "Вечерний Фрунзе", бывший шеф-редактор газеты "МСН".

"Полагаю, что 80-летие Александра Александровича Кима – хороший и достойный повод высказать публично свое отношение к этому уникальному и незаурядному человеку, с которым судьба свела меня в мае 1987 года, когда я влился в коллектив газеты "Вечерний Фрунзе" в качестве ее редактора. В ту пору Сан Саныч, как я вскоре вслед за всеми стал называть Кима, возглавлял главный штаб газеты, был ее ответственным секретарем. Ему выпала удача изначально стать полноправным членом дружного, подлинно творческого и весьма работоспособного коллектива. "Вечерний Фрунзе" был одной из наиболее влиятельных и тиражных газет из всего множества СМИ, издаваемых в республике.

Первый номер "Вечерки" вышел 1 января 1974 года. С марта 1991 года она стала называться "Вечерний Бишкек". С распадом Союза и обретением Кыргызстаном суверенитета во всех сферах общественной, политической, экономической жизни стали происходить значимые перемены. Так что в конце 1994 года возникло ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек". Все сотрудники стали акционерами и собственниками акций. Инициатором перемен стал Александр Ким.

В 1999 году в газете появились материалы о том, что стремление президента Аскара Акаева баллотироваться на третий срок - антиконституционное. В ответ власть незаконно захватила активы и бренд "Вечерний Бишкек".

В 2000-е годы часть коллектива редакции во главе с Александром Кимом ушла из "Вечернего Бишкека" и основала новое издание - "Моя столица новости".

Вскоре издание стало весьма успешным СМИ, а после мартовской революции 2005 года и бегства президента Аскара Акаева все изъятые акции издательского дома "Вечерний Бишкек" были возвращены законному владельцу. Увы, на этом преследование Александра Кима не прекратилось. Но во всех ситуациях Сан Саныч Ким сохранял и сохраняет достоинство, выдержку и мужество.

Завершая этот краткий экскурс, хочу сказать, Сан Саныч, дорогой, ни с чужих слов, ни понаслышке знаю, каково это - возглавлять весьма прибыльное, авторитетное, популярное издание. Здоровья и сил вам".

Чолпон Джакупова, директор ОФ "Правовая клиника "Адилет".

"В каждой сфере есть люди-глыбы, которые стояли у основания, у которых есть последователи, ученики. В этом смысле Сан Саныч, конечно, относится к таким людям-глыбам. Его вклад в развитие отечественной журналистики невозможно переоценить, потому что в свое время "Вечерка" гремела. Это была самая продаваемая, самая тиражируемая, самая читаемая газета.

И какие журналисты там работали! Каждое имя - история.

И среди тех, кто работает сейчас, - тоже немало тех, кто прошел школу "Вечерного Бишкека" времен Кима. То есть он не просто создал газету, которая гремела, но и воспитал целую плеяду журналистов. Это и есть главный вклад в будущее: когда люди делятся знаниями, ресурсами, возможностями, когда они помогают молодым встать на ноги, опериться. И именно это дает возможность развиваться сектору.

А при личном общении Ким всегда производил на меня впечатление мягкого, доброжелательного, тонкого и интеллигентного человека. Это редкость в наше время. Поэтому мне, честно говоря, конечно, обидно, что мы не ценим людей, которые действительно что-то делали для страны. Что у него совершенно по-варварски отобрали его детище - "Вечерний Бишкек". И что теперь с изданием?

Потому что двигатели - это личности, это не просто бренд, лого. Это личности делают то или иное предприятие успешным или, наоборот, неудачным.

И, к сожалению, с Александром Кимом обошлись несправедливо. Я это знаю по материалам дел, которые через нас проходили.

Поэтому в день его рождения я хочу ему пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Я надеюсь, что все-таки он дождется победы. Я думаю, что это будет справедливо".

Зайнидин Курманов, профессор.

"Александр Ким принадлежит к тем мастерам, для которых честь и ответственность всегда были выше личных интересов. И в день его 80-летия хочу поблагодарить за мудрость, человеческое достоинство и вклад в общественную жизнь. Пусть его перо еще долго служит правде, а уважение людей будет самой дорогой наградой".

Феликс Кулов, бывший премьер-министр Кыргызстана, политик.

"Во-первых, хочу пожелать крепкого здоровья Сан Санычу. Я прошу прощения, что его так называю. Я много с ним общался, а Александра Александровича называли и называют Сан Санычем и коллеги, и деловые партнеры. И вот при этом общении первое, что бросалось в глаза, это его скромность и профессионализм, выдающиеся менеджерские качества.

Мы многие вопросы с ним обсуждали. И он всегда готовился к переговорам, профессионально отрабатывал все моменты. Никогда не было рассуждений вокруг да около. Он всегда говорил очень конкретно.

Отдельно хочу отметить отношение к нему коллектива. Все, кто работал в "Вечерке", относились к нему с таким особым пиететом и огромным уважением. И это было очень заметно. И это не был подхалимаж подчиненных к руководителю. Это все было абсолютно искренне. Журналисты - а в те годы я был знаком со многими из них - уважительно отзывались о своем начальнике в любой ситуации.

Огромен и его вклад в развитие журналистики Кыргызстана. Ведь все это происходило на заре независимости. Когда определялся путь, по которому пойдет страна. И СМИ внесли очень важный вклад в укрепление независимости. А "Вечерка" тогда была одним из самых уважаемых изданий.

И несмотря на огромный успех, который имел издательский дом "Вечерний Бишкек" под руководством Кима, мне кажется, что его потенциал как менеджера до конца еще не реализован. И я желаю ему прожить еще минимум 20 лет, чтобы медиасообщество могло поздравить его с круглой датой, чтобы он еще многое мог сделать".

Дина Маслова, учредитель Kaktus.media.

"В штат газеты "Вечерний Бишкек" я пришла в 2006 году. Мне всегда нравилась "генеральная линия", исходящая от руководства, - возможность инициировать самые разные темы и справедливая оценка труда: как потопал - так и полопал. Будучи журналистом, я с Сан Санычем не сталкивалась, но мне посчастливилось с ним более активно взаимодействовать, когда наша команда создавала и развивала сайт vb.kg, где я стала главным редактором. Сан Саныч - мой самый любимый шеф, справедливый, очень порядочный и интеллигентный, с тонким чувством юмора, с важными для меня жизненными принципами и ценностями. Он всегда был щедрым, что для стартапа немаловажно. Он всегда был справедливым и внимательным к сотрудникам, давал возможность развиться и творить, научил брать на себя ответственность за принимаемые решения, если они оборачиваются неудачей. Это очень важные принципы, которым должен руководствоваться менеджер. Он послужил большим примером для меня.

С ним мы прошли и тяжелые времена для холдинга - рейдерство, случившееся в 2015 году при президентстве Алмазбека Атамбаева. Весь этот трудный период он по-прежнему оставался стойким, это придавало силы, чтобы не расклеиться нашему коллективу. Когда пришла пора уходить, я задумывалась о смене профессии, но он верил в меня и пожелал двигаться дальше в медиа. Так я до сих пор остаюсь в медиа.

Желаю Сан Санычу здоровья и ощущения удовлетворенности от прожитых 80 лет, ведь он подарил огромному количеству людей любовь к профессии и свое тепло"

Источник: kaktus.media