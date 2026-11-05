Дуйшенбек Камчыбеков: КР может наладить собственное производство алмазов

Кыргызстан вполне может наладить собственное производство синтетических алмазов и алмазного инструмента на базе отечественных месторождений графита, что позволит совершить серьезный рывок в промышленности и экономике страны. Об этом редакции VB.KG заявил председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков.

Эксперт подробно рассказал об истории геологических изысканий, научных исследованиях и характеристиках перспективной сырьевой базы, способной стать основой нового промышленного кластера.

"В начале 2006 года с моим участием и со специалистами Академии наук, точнее Института физики, мы прорабатывали вопрос: возможно ли производство синтетических алмазов у нас в Кыргызстане и изготовление на этой базе качественного инструмента? Мы пришли к мнению, что в республике есть подходящая сырьевая база, ведь для этого в первую очередь нужен графит. На основе геологических работ, проводившихся в 1959-м и 1968–1971 годах, а также последней разведки 1992–1994 годов, было изучено месторождение графита Куйлу - участок Арпа-Тектир-2 в Аксуйском районе на высоте 3600–3700 метров. На тот момент район был частично освоен скважинами глубокого бурения. В лабораторных условиях из местного графита с исходным содержанием 27% удалось получить концентрат с чистотой 89%, а затем экспериментально выпустить первые алмазные порошки АО-2-АС и монокристаллические алмазы марки АС-50–125", - рассказал он.

Глава ассоциации акцентировал внимание на стратегической значимости проекта для реального сектора экономики и перечислил ключевые отрасли, зависимые от импорта камнерезного и бурового оборудования.

"Специалисты Института физики НАН КР подтвердили: если мы сможем организовать процесс подготовки синтетических алмазов и производства алмазного инструмента, отечественная промышленность сделает мощный рывок. Сейчас для добычи, резки и обработки природных камней, полупроводников, обработки стекла, армированного бетона, а также для геологоразведочного бурения пород высоких категорий используется привозной инструмент. Без него работа стройиндустрии и недропользования просто невозможна. В Кыргызстане работает множество предприятий, занимающихся строительным камнем - таких как "Кыргызташ", "Коозташ", "Акташ", "Алаташ", "Гранит" и многие другие. Только для потребностей Чуйской области, по расчетам 2006 года, требуется около 450–500 тысяч каратов в год", - подчеркнул специалист.

Дуйшенбек Камчыбеков привел экономические показатели проекта, подтверждающие его высокую окупаемость, и призвал инвесторов и государство обратить внимание на имеющиеся запасы и готовые бизнес-планы.

"Запасы графита на месторождении составляют более 1 миллиона 366 тысяч тонн, что позволяет в условиях Кыргызстана производить искусственные алмазы марок не ниже АС-125. Имея богатейшие месторождения гранита, мрамора, базальта и габбро, мы до сих пор режем их импортным оборудованием. По ценам 2006 года расчетная себестоимость нашего инструмента составляла 37 сомов за карат при продажной цене 66,5 сома. На запуск производства и изготовление оснастки тогда требовалось порядка 12,9 миллиона сомов, а суммарный бюджет бизнес-плана составлял около 25 миллионов сомов (при минимально необходимых 15 миллионах сомов для старта). Если сегодня подойти к этому вопросу внимательно, перспективы очевидны: потребность внутри страны огромная, сырьевая база есть, и под реализацию этого проекта вполне реально собрать команду квалифицированных специалистов", - заключил он.