Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

В Бишкеке отопительный сезон начнётся с 28 октября

224  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия города Бишкек сообщает, что с 28 октября в столице начнётся отопительный сезон, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Решение принято с учётом снижения температуры наружного воздуха, прогноза гидрометеорологической службы и необходимости снизить нагрузку на электросети в связи с увеличением потребления электроэнергии для обогрева жилых домов и социальных объектов.

Мэрия города Бишкек просит жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с запуском отопления.

Напомним, согласно установленным критериям, отопительный сезон начинается при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха должна составлять +8 °C и ниже в течение пяти суток подряд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462592
Теги:
мэрия, отопительный сезон, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  