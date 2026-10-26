В Бишкеке отопительный сезон начнётся с 28 октября

Мэрия города Бишкек сообщает, что с 28 октября в столице начнётся отопительный сезон, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Решение принято с учётом снижения температуры наружного воздуха, прогноза гидрометеорологической службы и необходимости снизить нагрузку на электросети в связи с увеличением потребления электроэнергии для обогрева жилых домов и социальных объектов.

Мэрия города Бишкек просит жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с запуском отопления.

Напомним, согласно установленным критериям, отопительный сезон начинается при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха должна составлять +8 °C и ниже в течение пяти суток подряд.