Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

В Кыргызстане упростили продление пособий по потере кормильца

341  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании подвел итоги двух реформ в рамках 100-дневной программы "Правительственные акселераторы" и объявил о запуске еще двух. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Первая завершенная реформа касается продления пенсий и пособий по случаю потери кормильца для студентов в возрасте от 16 до 23 лет. Ранее для продолжения выплат им приходилось ежегодно получать справку с места учебы и лично представлять ее в Социальный фонд и Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Теперь сведения об обучении проверяются автоматически через государственные информационные системы по персональному идентификационному номеру (ПИН). Процедура занимает 1-2 минуты, а необходимость представлять бумажные справки и посещать государственные учреждения отпала.

По данным кабмина, реформа охватила около 18,5 тысячи человек. Ожидается, что новый порядок позволит сократить расходы граждан, уменьшить количество ошибок при обработке документов и избежать задержек социальных выплат.

Вторая реформа направлена на упрощение снятия залога после полного погашения кредита. Ранее гражданам требовалось лично обращаться в банк и Земельное агентство, а процедура занимала от одного до двух рабочих дней.

За 100 дней разработан механизм онлайн-снятия залога через приложение "Тундук". Подача заявления, подтверждение банка и регистрация в Земельном агентстве будут осуществляться в электронном формате. Предполагается, что продолжительность процедуры сократится до пяти рабочих часов.

Одновременно кабмин приступил к реализации двух новых реформ, рассчитанных на следующие 100 дней.

Одна из них предусматривает цифровизацию подачи заявлений и получения решений на выдачу акцизных марок. Сейчас предпринимателям приходится три-четыре раза посещать налоговые органы, а оформление занимает от трех до пяти рабочих дней. Ежемесячно по стране поступает около 1200 таких заявлений.

Планируется организовать подачу документов через "Кабинет налогоплательщика", автоматизировать их проверку и наладить электронный обмен данными между Государственной налоговой службой, ОАО "Учкун" и ОАО "АБанк". Это должно сократить срок рассмотрения заявлений до одного рабочего дня.

Другая реформа затронет выдачу разрешительных документов в сфере экспортного контроля. Сейчас оформление проводится на бумаге, экспертное рассмотрение занимает до 10 рабочих дней, а выдача разрешительных документов - до 14 рабочих дней.

Для упрощения процедуры планируется создать единую электронную систему с использованием механизма "Единое окно". Предприниматели смогут подавать документы однократно, а согласование между государственными органами будет проходить в электронном формате.

Ожидается, что срок экспертного рассмотрения сократится с 10 до 5 рабочих дней, а оформления разрешительных документов - с 14 до 10 рабочих дней.

По представленным данным, в 2025 году в сфере экспортного контроля было выдано 165 разрешительных документов, включая 84 лицензии на экспорт и импорт и 34 сертификата конечного пользователя.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность дальнейшей реализации реформ, направленных на решение социально-экономических проблем и повышение качества государственных услуг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462578
Теги:
Адылбек Касымалиев, информационные технологии, Кыргызстан, Документ, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  