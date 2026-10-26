В Кыргызстане упростили продление пособий по потере кормильца

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании подвел итоги двух реформ в рамках 100-дневной программы "Правительственные акселераторы" и объявил о запуске еще двух. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Первая завершенная реформа касается продления пенсий и пособий по случаю потери кормильца для студентов в возрасте от 16 до 23 лет. Ранее для продолжения выплат им приходилось ежегодно получать справку с места учебы и лично представлять ее в Социальный фонд и Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Теперь сведения об обучении проверяются автоматически через государственные информационные системы по персональному идентификационному номеру (ПИН). Процедура занимает 1-2 минуты, а необходимость представлять бумажные справки и посещать государственные учреждения отпала.

По данным кабмина, реформа охватила около 18,5 тысячи человек. Ожидается, что новый порядок позволит сократить расходы граждан, уменьшить количество ошибок при обработке документов и избежать задержек социальных выплат.

Вторая реформа направлена на упрощение снятия залога после полного погашения кредита. Ранее гражданам требовалось лично обращаться в банк и Земельное агентство, а процедура занимала от одного до двух рабочих дней.

За 100 дней разработан механизм онлайн-снятия залога через приложение "Тундук". Подача заявления, подтверждение банка и регистрация в Земельном агентстве будут осуществляться в электронном формате. Предполагается, что продолжительность процедуры сократится до пяти рабочих часов.

Одновременно кабмин приступил к реализации двух новых реформ, рассчитанных на следующие 100 дней.

Одна из них предусматривает цифровизацию подачи заявлений и получения решений на выдачу акцизных марок. Сейчас предпринимателям приходится три-четыре раза посещать налоговые органы, а оформление занимает от трех до пяти рабочих дней. Ежемесячно по стране поступает около 1200 таких заявлений.

Планируется организовать подачу документов через "Кабинет налогоплательщика", автоматизировать их проверку и наладить электронный обмен данными между Государственной налоговой службой, ОАО "Учкун" и ОАО "АБанк". Это должно сократить срок рассмотрения заявлений до одного рабочего дня.

Другая реформа затронет выдачу разрешительных документов в сфере экспортного контроля. Сейчас оформление проводится на бумаге, экспертное рассмотрение занимает до 10 рабочих дней, а выдача разрешительных документов - до 14 рабочих дней.

Для упрощения процедуры планируется создать единую электронную систему с использованием механизма "Единое окно". Предприниматели смогут подавать документы однократно, а согласование между государственными органами будет проходить в электронном формате.

Ожидается, что срок экспертного рассмотрения сократится с 10 до 5 рабочих дней, а оформления разрешительных документов - с 14 до 10 рабочих дней.

По представленным данным, в 2025 году в сфере экспортного контроля было выдано 165 разрешительных документов, включая 84 лицензии на экспорт и импорт и 34 сертификата конечного пользователя.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность дальнейшей реализации реформ, направленных на решение социально-экономических проблем и повышение качества государственных услуг.