В Бишкеке тонна угля стоит 7 тысяч сомов

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил готовность угольных баз к зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Глава города посетил угольные склады на улицах Полевой, 1/7, и Достоевского, 97к, где ознакомился с запасами топлива и условиями его реализации.

По данным муниципалитета, в настоящее время на угольных базах имеется свыше 10 тысяч тонн угля. Стоимость одной тонны составляет 7 тысяч сомов. Цена установлена в соответствии с требованиями антимонопольного регулирования.

Всего в Бишкеке функционируют 38 угольных складов, из которых порядка 27–28 имеют соответствующие договоры. Это позволяет городским службам контролировать наличие топлива и его стоимость.

В ходе выезда также была проверена готовность объектов теплоснабжения. По словам мэра, городские котельные полностью подготовлены к началу отопительного сезона.

Айбек Джунушалиев призвал жителей столицы не откладывать покупку угля до наступления холодов.

"Покупайте уголь заранее, чтобы после первого снегопада не возник ажиотаж. Необходимо заблаговременно подготовиться к зимнему периоду", - отметил градоначальник.

По итогам проверки ответственным службам поручено продолжить контроль за запасами угля, его стоимостью и обеспечением населения топливом.