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Россия может разработать программу автономной газификации Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Российские специалисты готовы обсудить разработку программы автономной газификации для отдаленных горных районов Кыргызстана. Она могла бы помочь обеспечить газом поселки и курорты, куда сложно и дорого прокладывать магистральные трубопроводы. Об этом заявил вице-президент Российского газового общества Николай Исаков, отвечая на вопрос журналиста VB.KG в ходе панельной сессии международных выставок KYRGYZSTAN EXPO–2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN–2026 в Бишкеке.

По словам Николая Исакова, одна из главных проблем газификации Кыргызстана связана не только с наличием природного газа, но и с инфраструктурой, необходимой для его доставки потребителям.

"Для того чтобы потребитель в республике получил газ, нужно выполнить всего лишь два условия: нужен газ и нужна инфраструктура для этого газа", - пояснил представитель Российского газового общества.

Он отметил, что расширение газоснабжения требует развития магистральных газопроводов, а также строительства распределительных сетей низкого давления. В горных районах прокладка труб может быть особенно сложной и дорогостоящей даже при использовании современных технологий.

В качестве альтернативы Исаков предложил рассмотреть автономную газификацию. Она предполагает доставку газа в населенные пункты без необходимости строительства протяженных магистральных и распределительных трубопроводов до каждого удаленного района.

В зависимости от условий могут применяться разные технологии: сжатый природный газ (КПГ), сжиженный природный газ (СПГ) или сжиженный углеводородный газ - пропан-бутан. Выбор конкретного решения зависит от потребностей населенного пункта, логистики, стоимости оборудования и условий эксплуатации.

Автономные системы могут использоваться для отопления домов и социальных объектов, приготовления пищи, выработки электроэнергии и обеспечения топливом предприятий. Такой подход может представлять интерес для горных поселков, туристических комплексов и курортов, где строительство газопроводов требует значительных вложений.

Российское газовое общество готово рассмотреть возможность разработки аналогичной программы для Кыргызстана.

Как сообщил Николай Исаков, в России общество получило от "Газпрома" задачу по разработке нормативных документов для автономной газификации территорий, куда не планируется проводить сетевой газ.

"Мы готовы включить и Кыргызстан в эту тематику, чтобы такую программу для вас разработать", - заявил вице-президент Российского газового общества.

По его словам, программа могла бы предусматривать выбор оптимальных технологий с учетом соотношения цены и качества, а также возможность сочетания различных способов доставки и использования газа. В российской концепции автономной газификации также рассматривается применение сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива.

Для Кыргызстана подобная инициатива могла бы стать предметом отдельной проработки с учетом горного рельефа, удаленности населенных пунктов, сезонной нагрузки на курортную инфраструктуру и стоимости доставки топлива.

При этом речь пока идет о готовности обсуждать разработку программы, а не о принятом решении по ее реализации в Кыргызстане. Для практического внедрения потребуется оценить спрос, логистику, техническую безопасность, экономическую эффективность и возможные источники финансирования.

Автономная газификация может стать одним из вариантов обеспечения энергией тех районов Кыргызстана, где подключение к единой газовой сети затруднено. Насколько такое решение окажется экономически оправданным, предстоит определить в ходе дальнейшей технической и финансовой проработки.


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URL: https://www.vb.kg/462404
Теги:
газ, Россия, Кыргызстан
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