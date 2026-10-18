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Китайские автобусы способствуют улучшению качества воздуха в Бишкеке

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- Нина Ничипорова
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Закупленные за последние три года тысяча китайских газовых автобусов известной компании Zhongtong Bus Holding Co., Ltd., расположенной в городе Ляочэн провинции Шаньдун (Восточный Китай), уже заменили более трех тысяч микроавтобусов в Бишкеке, сообщает агентство "Синьхуа".

Для Бишкека обновление общественного транспорта - это нечто большее, чем просто удобство для пассажиров. Как заявлял ранее специалист Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Чынгызбек Абдымалик, мэрия Бишкека постепенно сокращает количество микроавтобусов и выводит их с главных улиц города. Эта мера позволила улучшить качество воздуха в Бишкеке.

В 2022 году город Бишкек закупил 120 газовых автобусов компании Zhongtong. Поскольку эти машины хорошо показали себя на местных дорогах, впоследствии было принято решение о дополнительной закупке тысячи автобусов той же компании. Процесс выхода автобусов компании Zhongtong на улицы Бишкека стал также отражением тенденции обновления городского общественного транспорта в этом городе.

На улицах города Бишкек, столицы Кыргызстана, автобусы марки Zhongtong уже стали знакомым для горожан элементом городского пейзажа. По сравнению с распространенными в прошлом микроавтобусами эти машины крупнее, салоны у них просторнее, а в качестве топлива используется природный газ.

Директор исследовательского института автобусов компании Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. Ци Хунлэй рассказал, что данная партия газовых автобусов была специально разработана компанией Zhongtong с учетом местных потребностей. Машины оснащены легким несущим кузовом, разработанным по технологии Zhongtong, обладают большой пассажировместимостью и могут в полной мере удовлетворять потребности горожан в поездках в часы пик. Кроме того, автобусы оснащены высокоэффективным газовым двигателем, отличаются низким расходом газа и достаточной мощностью, а запас хода после одной заправки может достигать более 400 километров.

"Для каждой страны характерны свои климатические условия, дорожная обстановка и энергетические ресурсы. Нам необходимо проводить адаптацию с учетом местных реалий, чтобы транспортные средства действительно подходили для долгосрочной эксплуатации на месте", - отметил Ци Хунлэй.

Обновление автобусного парка также простимулировало изменения в сопутствующей инфраструктуре Бишкека. На территориях автобусных парков города построены автомобильные газонаполнительные станции, и после завершения дневной работы транспортные средства могут заправляться прямо на месте.


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URL: https://www.vb.kg/462367
Теги:
Китай, транспорт, Бишкек, автобусы, воздух в Бишкеке
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