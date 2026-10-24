В проекте Royal Central Park в Бишкеке нашли серьезные "белые пятна"

Масштабный проект Royal Central Park (RCP) на территории бывшего ипподрома "Ак-Кула" при всей своей внешней привлекательности вызывает серьезные вопросы из-за высокой концентрации населения и возможного дефицита социальной и транспортной инфраструктуры. Без детального раскрытия проектных расчетов, транспортного моделирования и строгого соблюдения градостроительных норм этот комплекс может создать колоссальную нагрузку на транспортную систему и жизнеобеспечение Бишкека. Об этом в интервью VB.KG заявил заслуженный архитектор Киргизской ССР Ишенбай Кадырбеков.

Архитектор проанализировал параметры комплекса и сопоставил их с масштабами целого города.

"На участке площадью 53,5 га планируется разместить высотные жилые дома на 24 000 квартир, из них две 50-этажные башни, порядка 80 000 м² коммерческих площадей, 27,2 га зелёных зон и водных пространств, искусственное озеро, медицинскую инфраструктуру, гостиницу, спортивные комплексы и общественные пространства... В материалах самого RCP фигурирует показатель до 60 000 жителей. Поскольку численность 60 тысяч человек озвучивалась и пресс-службой Президента при запуске строительства в марте 2025 года, далее для ориентировочного расчёта я использую именно этот показатель. Шестьдесят тысяч жителей - это население среднего города. Для сравнения: в Токмаке проживает около 76 тысяч человек, а площадь города составляет примерно 55,35 км². Территория RCP занимает 53,5 га. Такое сопоставление показывает масштаб планируемой концентрации населения, хотя города и отдельный комплекс различаются по структуре застройки и функциям. Поэтому возникает вопрос, насколько обоснованно размещать такой масштаб застройки внутри Бишкека, где транспортная инфраструктура уже испытывает серьёзную нагрузку", - сказал он.

Эксперт изучил открытые материалы застройщика и заключение государственной экспертизы.

"На первый взгляд, всё выглядит впечатляюще. Но давайте рассмотрим проект с градостроительной точки зрения... В описании проекта говорится о трёх школах и трёх детских садах, расположенных в разных частях территории. Однако в изученных мной открытых материалах застройщика и опубликованной схеме генерального плана мне не удалось найти достаточно чётких сведений об их размещении. Не удалось обнаружить и данные о вместимости каждого учреждения. Я также изучил заключение Департамента государственной экспертизы от 26 декабря 2025 года № 17. По моему прочтению доступного документа, в нём не приведены сведения о количестве и вместимости предусмотренных школ и детских садов. Это не доказывает, что такие сведения отсутствуют в полной проектной документации; это означает, что по изученным материалам я не смог независимо проверить, как именно решён вопрос социальной инфраструктуры", - подчёркивает архитектор.

Градостроитель применил действующие нормы к заявленному числу жителей и рассчитал потребность в социальной инфраструктуре.

"Поскольку в изученных мной открытых материалах генерального плана проекта не удалось найти достаточных сведений о школах и детских садах, я обратился к строительным нормам Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020. При расчётной численности населения 60 тысяч человек потребность в школьных местах при нормативе 180 мест на 1 тысячу жителей составляет около 10 800 мест. Для размещения школ вместимостью по 1 200 учащихся потребуется ориентировочно 22,68 га земельных участков. Если принять расчётную потребность в 6 000 дошкольных мест, земельная площадь для детских образовательных организаций вместимостью свыше 100 мест составит ориентировочно 19,8 га. Таким образом, только для школьных и дошкольных учреждений потребуется около 42,5 га. Если добавить заявленные в материалах проекта 27,2 га зелёных зон и водных пространств, суммарная площадь составит около 69,7 га при общей площади участка 53,5 га", - пояснил специалист.

Ишенбай Кадырбеков охарактеризовал полученный баланс территорий и указал на необходимость публикаций детальных расчетов.

"Этот расчёт сам по себе не доказывает невозможность реализации проекта: для окончательной оценки необходимо изучить утверждённую проектную документацию, расположение объектов и применённые проектировщиками нормативные решения. Однако полученные цифры ставят обоснованный вопрос: каким образом на территории 53,5 га планируется разместить заявленный объём жилья, необходимую социальную инфраструктуру и зелёные и водные пространства? Ответ на этот вопрос должен основываться на конкретных проектных расчётах, которые целесообразно сделать доступными для общественного ознакомления", - отметил он.

Спикер отдельно оценил транспортную часть проекта и обратил внимание на отсутствие открытых моделей трафика.

"Я отдельно изучил транспортную часть проекта: доступные материалы генерального плана, сообщения уполномоченных органов и публикации самого RCP. Утверждённую публичную транспортную модель с расчётами по прилегающим улицам я найти не смог... Если такие расчёты существуют, их следовало бы обнародовать или, по крайней мере, разъяснить основные выводы. Для объективной оценки необходимы данные о распределении потоков по улицам Термечикова и Д. Садырбаева, интенсивности движения в часы пик, результатах моделирования перекрёстков, въездах и выездах из подземных паркингов, количестве въездных рамп и пропускной способности каждой из них", - сообщил спикер.

Специалист разобрал возможные последствия появления объекта для прилегающих улиц.

"Существует риск дополнительной перегрузки улиц Термечикова и Д. Садырбаева. Вопрос об их расширении следует решать на основе транспортных расчётов. Вместе с тем простое расширение проезжей части само по себе проблему не решит: потребуется обеспечить пропускную способность перекрёстков и рационально распределить потоки между въездами и выездами. Особого внимания требуют пересечения с улицами Льва Толстого и Гагарина. Следует учитывать и другую многоэтажную застройку вокруг RCP, которая создаст дополнительный транспортный спрос. Если существующая уличная сеть не сможет принять новые потоки, может возникнуть необходимость реконструкции улиц и изменения красных линий, что повлечёт дополнительные градостроительные и социальные последствия, в их числе значительный снос строений", - предупреждает градостроитель.

В завершение темы архитектор высказался о необходимости защиты долгосрочных интересов города.

"Учитывая масштаб проекта и его возможное влияние на развитие столицы, считаю необходимым, чтобы результаты комплексной градостроительной и транспортной оценки были представлены руководству страны. Конкретные решения должны приниматься уполномоченными органами на основе проверенных расчётов и действующего законодательства... Экономические интересы инвестора необходимо учитывать, однако они не должны преобладать над безопасностью, удобством и долгосрочными интересами города. Вопрос заключается не только в прибыли, но и в том, сможет ли территория функционировать как полноценный жилой район - с дорогами, школами, детскими садами, медицинскими учреждениями, инженерными сетями и зелёными пространствами", - резюмировал Ишенбай Кадырбеков.