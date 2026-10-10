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Памятный митинг воинов-баткенцев пройдет в Парке Победы в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Ежегодный митинг 26 октября в память о военнослужащих, погибших во время Баткенских событий, в этом году пройдет в Парке Победы имени Даира Асанова. Начало - в 11:00. Традиционное место у памятника воинам-баткенцам на пересечении улиц Логвиненко и Киевской изменено в связи с ремонтными работами. Об этом журналисту VB.KG рассказали на встрече руководителей районных ветеранских организаций воинов-баткенцев.

На митинг приглашены родители и семьи погибших, участники Баткенских событий, представители ветеранских и военно-патриотических организаций.

Для воинов-баткенцев октябрьская встреча - многолетняя традиция. За прошедшие годы выросли дети погибших военнослужащих, постарели их матери, ушли из жизни многие сами участники тех событий. Поэтому каждый такой митинг становится не только днем памяти, но и возможностью вновь рассказать следующему поколению о том, что происходило на юге страны в 1999–2000 годах. В школах должны проходить Уроки Мужества, а на митинги-реквиемы важно приглашать школьников.

Баткен: события, изменившие историю страны

В начале августа 1999 года вооруженные формирования Исламского движения Узбекистана (запрещено в КР) вторглись на территорию Кыргызстана со стороны Таджикистана. Боевики пытались пройти через юг республики в направлении Узбекистана и захватили несколько кыргызских сел.

Кыргызстанские военнослужащие вступили в боевые столкновения. В ходе операции применялись авиация и артиллерия. Основные боевые действия проходили в Баткенской области.

По данным, приведенным в справке-обосновании законопроекта о статусе участников Баткенских событий, погибли 76 человек, в том числе 46 военнослужащих, более 100 получили ранения. В операции по ликвидации вооруженных формирований участвовали около 5,8 тысячи человек со всей страны.

Военнослужащие, погибшие во время боев на южных рубежах Кыргызстана, были навечно зачислены в списки воинских частей Вооруженных сил.

Военные кампании 1999–2000 годов стали частью истории независимого Кыргызстана. Для страны это было испытанием способности защитить государственную границу и суверенитет перед лицом вооруженных экстремистских формирований.

Баткенскую войну предлагают признать официально

Именно вопрос о правовом статусе участников этих событий многие годы остается одним из главных для ветеранов.

Сейчас появилась законодательная инициатива, которая предлагает решить его официально. Законопроект о признании событий 1999–2000 годов Баткенской войной вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается внести изменения в Закон "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла" и закрепить статус участников Баткенской войны.

В эту категорию планируется включить военнослужащих Кыргызстана, сотрудников правоохранительных органов, органов национальной безопасности и пограничной службы, а также других лиц, привлеченных в установленном порядке к защите суверенитета, территориальной целостности и государственной границы во время событий 1999–2000 годов.

Законопроект предусматривает и социальные гарантии. В частности, участникам предлагают предоставить право на медицинское обслуживание в рамках государственных гарантий, преимущественное право на санаторно-курортное лечение, профессиональную подготовку и переподготовку, социальную и юридическую помощь.

Отдельные меры предусмотрены для получивших ранения или инвалидность, а также для семей погибших.

После вступления закона в силу Кабинет министров должен будет в течение шести месяцев определить порядок подтверждения участия в Баткенской войне и присвоения статуса ветерана, создать государственный реестр участников и принять необходимые подзаконные акты.

При этом законопроект не устанавливает обязательных денежных выплат. Конкретные меры государственной поддержки впоследствии должен определить Кабинет министров. Согласно справке-обоснованию, сама инициатива не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

Память, которая не заканчивается

В 2013 году 26 октября было учреждено Днем чествования памяти воинов, погибших во время Баткенских событий. С тех пор в октябре ветераны и семьи погибших собираются вместе, чтобы почтить память тех, кто не вернулся домой.

Для ветеранов важно не только сохранить эту традицию, но и добиться того, чтобы история Баткена получила соответствующую правовую оценку.

Они считают, что военнослужащие и другие граждане, участвовавшие в защите южных рубежей страны, фактически противостояли международному терроризму и не позволили вооруженным формированиям продолжить продвижение через Кыргызстан в соседние государства.

Многие погибли, защищая страну. Сегодня вопрос о том, каким будет официальный статус тех, кто прошел через эти события, впервые предлагается закрепить на законодательном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/462171
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