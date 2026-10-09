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Инспектор таможни задержан по подозрению в махинациях с декларацией

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ГКНБ задержал инспектора досмотровой группы Центра таможенных процедур Северо-Восточной таможни по подозрению в злоупотреблении должностным положением и недостоверном декларировании товара.

По данным ведомства, задержанный Д.М., 1995 года рождения, пропустил через таможню груз из 98 опор освещения, оформленный как "чёрный металл".

Кроме того, при таможенном оформлении был использован неверный код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В результате в бюджет не поступили обязательные таможенные платежи. По информации ГКНБ, государству причинён ущерб в особо крупном размере.

Подозреваемый задержан и водворён в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ведётся следствие.


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URL: https://www.vb.kg/462180
Теги:
ГКНБ, задержание, таможня, товары
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