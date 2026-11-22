Сотрудники Иссык-Кульского областного управления Службы по земельному и водному надзору провели проверку соблюдения земельного законодательства на территории Барскоонского айылного аймака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Рейд был организован в рамках реализации Указа Президента КР № 109. По итогам мониторинга инспекторы зафиксировали три факта использования земельных участков не по целевому назначению.

В отношении нарушителей приняты следующие меры: