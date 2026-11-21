В Бишкеке состоялся круглый стол, посвящённый праву детей жить и воспитываться в семье. Мероприятие было приурочено ко Дню принятия Конвенции ООН о правах ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Института Акыйкатчы.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов, Акыйкатчы (Омбудсмен) Джамиля Джаманбаева, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбек кызы, директор общественного фонда "Ана үй" Раушан Киарбекова, член общественного совета при Институте Акыйкатчы Назгуль Турдубекова, представитель секретариата уполномоченного по правам ребёнка Администрации президента Эльнура Тентиева и представители других государственных органов.

Участники обсудили результаты мониторинга, проведённого Институтом Акыйкатчы в 2026 году в центрах реабилитации детей и поддержки семьи в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Также был представлен опыт работы ресурсных центров "Эне үйү" в Бишкеке. С 2025 года два таких центра оказали поддержку 98 матерям и 104 детям.

Особое внимание участники уделили вопросам предотвращения помещения детей в интернатные учреждения, оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и возвращения детей в родные семьи.

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что помещение ребёнка в интернатное учреждение должно рассматриваться исключительно как крайняя мера.

"В первую очередь необходимо стремиться сохранить семью и помочь родителям. Если семья испытывает материальные трудности, нуждается в жилье или социальной помощи, государство должно поддержать ее. Такие проблемы не должны становиться причиной разлучения ребенка с родителями. Напротив, необходимо создавать условия, чтобы ребенок мог расти и воспитываться в родной семье", - отметила она.

По итогам круглого стола участники подчеркнули необходимость разработки предложений по решению проблем в сфере защиты прав детей, а также укрепления взаимодействия между государственными органами и профильными учреждениями.