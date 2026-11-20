Сборная Кыргызстана остаётся за пределами первой сотни мирового рейтинга ФИФА по итогам ноября 2026 года. По оценкам независимых рейтинговых ресурсов, команда занимает ориентировочно 102–104-е места. Игроки рассчитывают улучшить положение и приблизиться к историческому максимуму сборной - 75-й строчке, достигнутой в апреле 2018 года.
Тем временем на вершине и в верхней части таблицы произошло сразу несколько громких событий:
- Испания сохранила лидерство, набрав 2004,48 балла и опередив Аргентину, Францию и Англию. Поражение от англичан со счётом 2:3 в Лиге наций УЕФА прервало 43-матчевую беспроигрышную серию испанцев, но не лишило их первой позиции.
- Марокко впервые в истории поднялось на 5-е место после двух побед над Нигером в отборочных матчах Кубка африканских наций. "Атласские львы" стали сильнейшей командой Африки в рейтинге, обойдя в том числе Португалию и Бразилию.
- Колумбия вернулась в топ-10, а Мексика опустилась на три строчки и занимает 13-е место. Канада поднялась на рекордную 25-ю позицию, а Ливия улучшила результат на семь мест, став 106-й.