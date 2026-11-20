Сборная Кыргызстана остаётся за пределами первой сотни мирового рейтинга ФИФА по итогам ноября 2026 года. По оценкам независимых рейтинговых ресурсов, команда занимает ориентировочно 102–104-е места. Игроки рассчитывают улучшить положение и приблизиться к историческому максимуму сборной - 75-й строчке, достигнутой в апреле 2018 года.

Тем временем на вершине и в верхней части таблицы произошло сразу несколько громких событий: