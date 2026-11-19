С 1 января 2027 года в Кыргызстане по отдельным категориям споров перед обращением в суд станет обязательной информационная встреча с медиатором. Об этом рассказала председатель Палаты медиаторов Кыргызской Республики Гулсина Кожоярова на тренинге для журналистов и блогеров в Бишкеке.

Выступая перед участниками мероприятия, она предложила представить ситуацию, когда в личной жизни, на работе или в бизнесе возникает конфликт.

"Представьте, что у вас возник спор. Что вы выберете в первую очередь? Кто сразу обратится в суд? А кто попытается решить вопрос путем переговоров?" - спросила она присутствующих.

По словам Кожояровой, никто из участников не выразил желания сразу обращаться в суд. Большинство предпочло бы сначала попробовать договориться.

Она отметила, что стремление к мирному урегулированию конфликтов соответствует традиционным ценностям кыргызского общества, в котором особое значение придаётся согласию и взаимопониманию.

Председатель Палаты медиаторов пояснила, что государство также заинтересовано в развитии альтернативных способов разрешения споров.

"С 1 января 2027 года по определенным категориям дел перед обращением в суд необходимо будет пройти обязательную информационную встречу с медиатором. На ней стороны смогут узнать о возможностях урегулирования конфликта путем переговоров. Если договориться не удастся, граждане получат соответствующую справку и смогут обратиться в суд", - рассказала она.

Новый порядок предусмотрен постановлением Кабинета министров КР № 704 от 16 октября 2026 года.

При этом обязательной является только информационная встреча. Стороны сохраняют право отказаться от дальнейшей медиации и разрешить спор в судебном порядке.

Как подчеркнула Гулсина Кожоярова, такой подход позволит снизить нагрузку на судебную систему.

По её словам, если часть конфликтов удастся урегулировать на стадии переговоров, суды смогут уделять больше внимания сложным делам, требующим детального разбирательства.

"Для меня как медиатора особенно важно, чтобы между людьми сохранялись согласие и взаимопонимание. Чем меньше конфликтов в обществе, тем благополучнее живут люди и тем успешнее развивается государство", - отметила она.

Отдельное внимание председатель Палаты медиаторов уделила необходимости заранее информировать население о предстоящих изменениях.

Она пояснила, что граждане должны знать о новом порядке до его вступления в силу, чтобы избежать лишних расходов и затруднений при обращении в суд.

"Представьте, человек уже обратился к адвокату, оплатил государственную пошлину, пришёл в суд, а ему объясняют, что сначала необходимо пройти встречу с медиатором. Чтобы избежать таких ситуаций, важно заранее донести эту информацию до населения", - сказала Кожоярова.

В завершение выступления она призвала журналистов и блогеров содействовать распространению информации о медиации и новых правилах досудебного урегулирования споров.