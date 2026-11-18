Кыргызстанские разработчики Хошанло Шарип и Маткалыков Медербек создали бесплатное приложение Choku, которое призвано сделать походы в горы более безопасными и помочь туристам лучше подготовиться к восхождениям.

Приложение ориентировано прежде всего на любителей горного туризма, отправляющихся в национальный парк Ала-Арча. Оно объединяет инструменты навигации, подготовки к маршруту и экстренной связи.

В Choku предусмотрены:

офлайн 3D-карта Ала-Арчи; маршруты для походов; список необходимого снаряжения и инструкции по подготовке; возможность вернуться по собственному следу; функция SOS; связь с врачом и сопровождение.

Особенно полезной может оказаться возможность пользоваться картой без подключения к интернету, а также функция возвращения по пройденному маршруту. В горах, где связь доступна не везде, такие инструменты могут стать дополнительной поддержкой для туристов.

Разработчики подчёркивают, что приложение бесплатное. Сейчас для пользователей iPhone открыто тестирование.

Инициатива Хошанло Шарипа и Маткалыкова Медербека заслуживает внимания: современные технологии могут помочь людям ответственнее подходить к подготовке походов и лучше ориентироваться в горах.

Однако даже самое полезное приложение не заменит опытного проводника, необходимого снаряжения, оценки погодных условий и соблюдения правил безопасности. Горы требуют подготовки и уважения.

Choku может стать ещё одним полезным инструментом для тех, кто любит Ала-Арчу и хочет открывать её маршруты более осознанно.