Сегодня, 18 ноября, в Кыргызстане проходит общереспубликанское тестирование избирательной системы в рамках подготовки к президентским выборам, назначенным на 27 января 2027 года.

Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

По её данным, тестирование охватывает 2 492 избирательных участка по всей стране, а также дистанционный избирательный участок, расположенный в торговом центре "Дордой Плаза" в Бишкеке.

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров продемонстрировал журналистам процедуру дистанционного голосования и ответил на их вопросы.

Основная цель тестирования заключается в проверке готовности избирательной инфраструктуры и технического оборудования к предстоящему голосованию.