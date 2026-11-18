Известный в стране кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры менеджмента научных исследований КГМА им. И.К. Ахунбаева, действительный член Американского колледжа кардиологов Талантбек Абдуллаевич Батыралиев в эксклюзивном интервью VB.KG поделился своим мнением о решении актуальной уже многие годы проблемы - о закреплении медицинских кадров в регионах, а также о достоинстве молодого врача, международном опыте и геополитике инвестиций в здравоохранение.

В нашей стране десятилетиями обсуждают проблему подготовки и закрепления медицинских кадров в регионах, однако она по-прежнему остаётся одной из наиболее острых для системы здравоохранения. Профессор, почему, на ваш взгляд, эта проблема, которая давно известна и признана практически повсеместно, до сих пор не получила устойчивого решения? Не свидетельствует ли это о том, что мы слишком долго рассматривали её преимущественно как вопрос подготовки и распределения специалистов, недооценивая социальные, экономические, профессиональные и человеческие факторы?

- Дефицит медицинских кадров, особенно в регионах, - одна из наиболее острых проблем системы здравоохранения. При этом вопрос закрепления медицинских специалистов на местах не является исключительно нашей национальной проблемой: его решают практически во всех странах мира, используя различные организационные, социальные и финансовые механизмы.

Ради справедливости будет уместным отметить, что в последние годы поддержка здравоохранения со стороны Президента и кабинета министров Кыргызской Республики существенно усилилась как на политическом уровне, так и в части финансовых ресурсов. Это создает необходимые предпосылки для выработки системных решений, а также означает, что имеется политическое понимание проблем медицины на высшем политическом уровне. Тем, кому дан мандат доверия, то, как говорится, флаг Вам в руки, не упускайте время и возможности. Именно поэтому счел необходимым выразить свое мнение.

Сегодня важно рассматривать механизм закрепления медицинских кадров без политических подтекстов, объективно и профессионально, сосредоточившись на главном: как создать такие условия труда, жизни и профессионального роста, при которых врач будет заинтересован работать в регионе не по принуждению, а по собственному убеждению и с уверенностью в своем будущем. Именно такой подход должен стать основой нашего обсуждения.

Также я с вами согласен, мы слишком долго рассматривали кадровую проблему преимущественно как вопрос распределения специалистов, а не как вопрос организации человеческой жизни. Можно подготовить прекрасного врача, вручить ему диплом, направить в отдалённый район и отчитаться о выполнении плана. Но затем возникает простой вопрос: где он будет жить, где будут учиться его дети, сможет ли работать его супруга или супруг, будет ли у него современное оборудование, возможность профессионального роста и уверенность в завтрашнем дне? Именно здесь заканчивается административная арифметика и начинается государственная политика.

Антуан де Сент-Экзюпери писал: "Быть человеком - это чувствовать свою ответственность". Для государства эта ответственность заключается не только в подготовке специалиста, но и в создании условий, при которых он сможет достойно выполнять свою работу. Я убеждён: закрепление медицинских кадров не должно превращаться в бесконечный поиск новых способов обязать врача остаться. Необходимо создать такие условия, чтобы он сам видел смысл в работе в регионе. Если молодой специалист уезжает после нескольких месяцев работы, следует анализировать не только его решение, но и условия, которые ему предложила система. В конце концов, врач - не командировочный чемодан, который можно доставить в любой район по накладной. Это человек, которому нужны профессиональная перспектива, уважение и нормальная жизнь.

Вы говорите о молодом враче как о человеке. Но разве медицинская профессия не предполагает определённого служения обществу? Не слишком ли много мы говорим о комфорте, жилье и зарплате?

- Я думаю, что гражданский долг, служение обществу и достойные условия труда не противоречат друг другу. Напротив, они должны дополнять друг друга. Молодой врач хочет, чтобы его уважали, чтобы его труд оплачивался справедливо, чтобы у него было жильё, условия для семейной жизни, доступ к современным знаниям и оборудованию. Разве это чрезмерные требования? Мы ведь не говорим молодому инженеру: "Вы должны служить Родине, поэтому живите без удобств". Не говорим учителю: "Ваше призвание важнее будущего ваших детей". Почему же от врача иногда ожидают, что профессиональный долг автоматически заменит все остальные человеческие потребности?

Есть известное изречение Конфуция: "Благородный муж думает о долге, низкий человек о выгоде". Но я бы не стал использовать эту мысль как оправдание для низкой оплаты медицинского труда. Долг должен воспитывать ответственность, а не освобождать работодателя от обязательств. У врача есть моральный долг перед пациентом. У государства есть встречный долг перед врачом - обеспечить условия для безопасной, квалифицированной и достойной работы. Причём уважение нельзя измерять только словами на профессиональных праздниках. Оно проявляется в исправном оборудовании, своевременной зарплате, прозрачном карьерном продвижении, защите медицинского работника от необоснованного давления и возможности непрерывного образования. Молодой врач не должен выбирать между профессией, которую он любит, и жизнью, которую он вправе считать достойной. Если мы хотим получить преданного делу специалиста, необходимо проявлять такую же преданность по отношению к нему.

Насколько известно, проблема существует и в капиталистических странах, и в государствах с социально ориентированными системами здравоохранения. Значит, универсальной модели нет? Какой опыт стоит изучать Кыргызстану?

- Действительно, универсальной модели, которую можно механически перенести из одной страны в другую, не существует. Страны различаются по уровню экономики, географии, плотности населения, устройству здравоохранения, возможностям бюджета и ожиданиям самих медицинских работников. В странах с рыночной организацией экономики широко применяются финансовые стимулы, компенсации за работу в труднодоступных районах, жилищные программы и дополнительные выплаты.

В системах с сильными социальными гарантиями акцент может делаться на обеспечении жильём, социальной инфраструктуре, профессиональном сопровождении и доступности медицинских услуг для самого специалиста и его семьи. При этом ни государственная собственность, ни рыночные механизмы сами по себе не гарантируют успеха. Важно, как устроена конкретная программа, кто за неё отвечает и измеряется ли её результат.

Кыргызстану целесообразно изучать международный опыт по нескольким направлениям: долгосрочные контракты с прозрачными условиями, целевая подготовка специалистов, предоставление жилья, региональные надбавки, поддержка семей, телемедицина, дистанционное обучение и возможность профессиональной ротации. Но я бы предложил ещё один принцип: не копировать иностранную модель целиком, а заимствовать работающие механизмы и адаптировать их к нашим условиям. Можно построить прекрасную систему стимулирования на бумаге, но если в районной больнице нет необходимого оборудования, а специалист не имеет возможности проконсультироваться с коллегами из республиканского центра, одних выплат будет недостаточно.

Как заметил Лев Толстой, "все думают изменить мир, но никто не думает изменить себя". В здравоохранении это напоминание особенно актуально: наряду с дополнительным финансированием необходимо менять управленческие подходы, ответственность руководителей и отношение к медицинским кадрам.

В Кыргызстане нередко ссылаются на национальные традиции, семейные ценности и особый менталитет. Насколько эти факторы влияют на решение врача остаться в регионе? Может ли национальная культура стать инструментом кадровой политики?

- Безусловно, культурная среда имеет значение. Уважение к старшим, ответственность перед семьёй, взаимопомощь, связь человека с родной землёй - всё это может стать основой для развития региональной медицины. Но здесь важно не подменять государственную политику красивыми словами о традициях. Наши медицинские работники по своим человеческим потребностям не отличаются от коллег в других странах. Они хотят быть полезными обществу, профессионально развиваться, обеспечивать семьи и видеть результаты своего труда.

Национальные особенности влияют на формы поддержки, но не отменяют универсальных потребностей человека. Если мы обращаемся к традициям взаимопомощи, это должно выражаться в конкретных решениях: муниципалитет помогает с жильём, медицинская организация обеспечивает достойные условия труда, государство финансирует подготовку и профессиональное развитие, а местное сообщество поддерживает молодого специалиста и его семью. При этом нельзя рассчитывать, что гостеприимство местных жителей заменит отсутствие служебного жилья или что уважение пациентов компенсирует многомесячную профессиональную изоляцию.

Есть старая мысль: "человека встречают по одежде, а провожают по уму". Я бы добавил: врача в регионе встречают торжественно, но остаётся он там, где видит перспективу. И ещё одно. Мы должны уважать не только врача, приехавшего из столицы, но и местного специалиста, который годами работает в сложных условиях. Иногда кадровая политика чрезмерно сосредоточивается на привлечении новых людей, забывая о тех, кто уже несёт основную нагрузку. Нельзя удержать одних специалистов, создавая ощущение несправедливости у других. Региональная кадровая политика должна быть справедливой по отношению ко всем медицинским работникам.

Возможно, есть общая характеристика и закономерности проблем. Если бы вам предложили разработать практическую программу закрепления врачей в регионах стран Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, с чего бы вы начали? Какие решения должны быть приняты в первую очередь?

- Я начал бы не с совещания о нехватке врачей, а с точного анализа кадровой ситуации. Нам необходимо знать, каких специалистов, в каких районах и в каком количестве не хватает, какова возрастная структура кадров, сколько врачей уезжают и по каким причинам. После этого я предложил бы сформировать региональный кадровый контракт, который объединяет обязательства государства, медицинской организации и самого специалиста.

Первое - жилищная программа. Служебное жильё, льготная аренда или компенсация части расходов должны предоставляться по прозрачным критериям. При необходимости следует предусматривать поддержку семьи и содействие в трудоустройстве супруга или супруги.

Второе - достойная оплата труда. Дополнительные выплаты должны зависеть от объективных условий: удалённости, сложности работы, дефицита специальности, объёма нагрузки и готовности обеспечивать помощь в нерабочее время в соответствии с трудовыми нормами.

Третье - профессиональная перспектива. Врач должен иметь возможность регулярно проходить обучение, участвовать в клинических конференциях, получать дистанционные консультации и при необходимости проходить ротацию в ведущих центрах страны.

Четвертое - оснащение и безопасность труда. Нельзя направлять специалиста оказывать помощь, если учреждение не располагает необходимым оборудованием, расходными материалами и организационной поддержкой.

Пятое - контракт с взаимными обязательствами. Государство гарантирует заранее оговорённые условия, а врач принимает обязательство отработать установленный срок. Условия досрочного прекращения контракта, компенсаций и освобождения от обязательств должны быть справедливыми, юридически прозрачными и учитывать уважительные причины.

И наконец, необходима персональная ответственность руководителей за кадровую устойчивость. Если врачей систематически теряет конкретная организация, нужно выяснять причины и оценивать работу её руководства.

Я бы предложил пилотную программу на несколько лет с участием районов, различающихся по географии и уровню обеспеченности кадрами. Результаты следует оценивать по доле специалистов, продолжающих работать через три и пять лет, доступности медицинской помощи, вакансиям и удовлетворённости работников.

Иными словами, финансировать нужно не только приезд врача в регион, но и условия его профессионального и человеческого закрепления.

Всё это требует значительных средств. Где найти финансирование, если бюджет ограничен? Не останется ли программа ещё одним красивым документом?

- Это справедливый вопрос. Хорошая программа должна начинаться не с обещания потратить много денег, а с понимания того, какой результат мы хотим получить на каждый вложенный сом. Я бы предусмотрел несколько источников финансирования.

Первый - государственный бюджет, поскольку обеспечение доступности медицинской помощи является публичной обязанностью.

Второй - местные бюджеты, особенно в части предоставления жилья, транспортной доступности и бытовой инфраструктуры.

Третий - механизмы обязательного медицинского страхования в пределах их полномочий и действующего законодательства, если расходы связаны с обеспечением медицинской помощи.

Четвёртый - международные финансовые институты и партнёры по развитию, которые могут поддерживать проекты модернизации первичной помощи, цифровизации и кадрового потенциала.

Пятый - государственно-частное партнёрство там, где оно действительно экономически оправданно, например при создании инфраструктуры или служебного жилья.

Но международные гранты не должны становиться постоянной заменой внутренним обязательствам государства. Партнёры могут помочь запустить программу, передать технологии и укрепить институты. Однако устойчивое финансирование базовых кадровых гарантий необходимо планировать на национальном уровне.

Есть и экономическая сторона вопроса. Дефицит кадров приводит к позднему выявлению заболеваний, осложнениям, дополнительным расходам семей и необходимости направлять пациентов на лечение в другие регионы или страны. Поэтому кадровую программу нужно оценивать не только как расход, но и как инвестицию в доступность и эффективность медицинской помощи. Разумеется, не всякая выплата автоматически окупается. Необходимо сравнивать затраты на разные меры, проверять их эффективность и прекращать те, которые не дают результата. Я бы также предложил публично показывать, сколько средств выделено, сколько врачей привлечено, сколько из них продолжили работать в регионе и какие услуги стали доступнее для населения. Есть замечательная экономическая истина: бюджет любит точность, а население - результат. Добавлю от себя: если программа существует только в отчёте, она лечит исключительно статистику.

Вы известны как специалист по геополитической инвестиции в здравоохранении, работающий на международном уровне. Как геополитика и международные инвестиции в здравоохранение влияют на кадровую политику? Может ли отдельно взятая страна - Кыргызстан использовать своё положение для привлечения ресурсов и технологий?

- Сегодня здравоохранение - это не только социальная отрасль. Это также часть экономической безопасности, технологического развития и международного сотрудничества. Страны конкурируют за квалифицированных специалистов, научные знания, медицинские технологии, фармацевтические производства и инвестиции в инфраструктуру. При этом кадровая миграция имеет две стороны: она открывает врачу возможности профессионального роста, но одновременно может усиливать дефицит специалистов в стране, которая вложила средства в его подготовку. Для любой страны, в том числе для Кыргызстана, важно не закрываться от международной мобильности, а создавать условия, при которых сотрудничество будет приносить пользу и национальной системе здравоохранения. Я вижу несколько перспективных направлений.

Первое - соглашения с зарубежными университетами и клиниками о подготовке специалистов, стажировках и совместных образовательных программах, предусматривающих возвращение полученных компетенций в отечественную медицину.

Второе - инвестиции в региональные медицинские центры, цифровую инфраструктуру, телемедицину и оборудование. Такие проекты должны сопровождаться подготовкой местных кадров, техническим обслуживанием и передачей знаний. Покупка аппарата без обучения персонала и бюджета на его содержание - это не модернизация, а дорогостоящая декорация.

Третье - развитие международных партнёрств в области клинических исследований, медицинского образования и производства отдельных видов медицинской продукции, если это подтверждено экономическими расчётами.

Четвёртое - формирование условий для медицинского туризма там, где отечественные клиники способны обеспечить подтверждённое качество услуг. Но сначала следует укрепить доступность качественной помощи для собственного населения. Международная репутация начинается не с рекламного буклета, а с доверия пациента.

При этом инвестиции должны оцениваться по прозрачным критериям: общественная польза, стоимость жизненного цикла проекта, доступность услуг, подготовка кадров, защита данных и устойчивость финансирования.

Геополитика здесь не означает, что мы должны выбирать между партнёрами по принципу "кто ближе". Она означает, что необходимо разумно использовать международные связи, не становясь зависимыми от одного поставщика технологий, одного источника финансирования или одной модели организации медицины. Как говорил Фрэнсис Бэкон, "знание - сила". Но для здравоохранения этого недостаточно: знание должно превращаться в доступную медицинскую помощь. Главная цель международных инвестиций - не просто привезти в страну современные технологии, а сделать так, чтобы квалифицированный врач мог работать с ними в Бишкеке, Нарыне, Таласе или Баткене.

И последний вопрос. Если представить, что через пять лет мы снова встретимся и вернёмся к теме кадрового дефицита, по каким признакам вы определите, что Кыргызстан действительно добился прогресса? И что бы вы сказали молодому врачу, который сегодня сомневается, стоит ли ехать работать в регион?

- Я бы начал с простого критерия: мы должны оценивать не количество подписанных приказов, а изменения в жизни пациента и врача. Через пять лет следует проверить, сократилось ли число незаполненных вакансий, увеличилась ли доля специалистов, работающих в регионах три и пять лет после трудоустройства, стала ли доступнее первичная и специализированная помощь, улучшилось ли оснащение медицинских организаций и снизилась ли потребность пациентов выезжать далеко ради базовых услуг.

Нужно также оценить, насколько справедливо распределяются стимулы, как меняется профессиональная удовлетворённость врачей и сколько молодых специалистов получают возможности для повышения квалификации. Но я бы не ограничивал успех цифрами. Важно, чтобы сельский житель не воспринимал приезд кардиолога или педиатра как редкое событие, которое необходимо успеть отметить в семейном календаре. Квалифицированная медицинская помощь должна быть доступной услугой, а не географической удачей.

Молодому врачу я сказал бы следующее: работа в регионе может стать прекрасной школой самостоятельности, ответственности и профессионального мастерства. Там особенно заметно, насколько твои знания нужны людям. Но решение о такой работе должно приниматься на основе ясных условий, а не только эмоциональных призывов.

Правительству адресовал бы встречное пожелание: не требовать от молодых врачей героизма там, где можно обеспечить нормальную организацию труда. Герои нужны в чрезвычайных обстоятельствах. В повседневной медицине гораздо важнее компетентные специалисты, исправное оборудование, доступные лекарства и хорошо работающая система.

И напоследок позволю себе немного профессионального юмора. Если врач шесть лет учится, затем проходит подготовку, получает назначение и после этого начинает искать жильё, дополнительный заработок и возможность продолжить образование, то, возможно, проблема заключается не в недостатке его патриотизма, а в избытке препятствий. По моему глубокому убеждению, государственная политика должна строиться не на ожидании самопожертвования, а на разумном сочетании ответственности и взаимных гарантий.

Я уверен и вы согласитесь со мной, что врач должен оставаться в регионе не потому, что ему некуда уехать, а потому, что у него есть причины остаться. И тогда закрепление кадров перестанет быть бесконечной темой совещаний и станет показателем зрелости всей системы здравоохранения.