В Бишкеке сотрудник патрульной милиции помог предотвратить наезд автомобиля на собаку, выбежавшую на проезжую часть. Видео происшествия распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошёл 17 ноября на пересечении улиц Абдрахманова и Ахунбаева.

Как рассказал изданию VB.KG младший инспектор УПСМ Бишкека Кайрат Кенжеев, девушка переходила дорогу вместе с собакой, предположительно породы чихуахуа. В какой-то момент животное убежало вперёд и едва не попало под колёса автомобиля.

Инспектор остановил движение транспорта, чтобы избежать происшествия. В результате никто не пострадал.

Поступок сотрудника милиции вызвал положительный отклик в социальных сетях. Пользователи отметили его внимательность, неравнодушие и человечность, поблагодарив за своевременную помощь.