В Бишкеке состоялась B2B-встреча представителей деловых кругов Кыргызстана и Китая, организованная Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики совместно с бизнес-ассоциациями Кыргызстана в строительной и медицинской отраслях.

В мероприятии приняли участие представители китайских компаний, работающих в различных сферах экономики: строительстве и производстве строительных материалов, энергетике и электротехнике, логистике и международных перевозках, пищевой промышленности, медицине и производстве медицинского оборудования.

Для кыргызстанских предпринимателей встреча стала возможностью установить прямые контакты с китайскими производителями, обсудить перспективы импорта и экспорта продукции, логистические решения, инвестиционные проекты и новые направления делового сотрудничества.

Журналист VB.KG также принял участие во встрече и ознакомился с предложениями китайской делегации и перспективами расширения торгово-экономических связей.

Перед началом переговоров к участникам обратились представители обеих сторон.

Первым выступил заместитель главы Кызыл-Суйского кыргызского автономного округа КНР Лю Дзянфэн. Он подчеркнул историческую близость Кыргызстана и Китая, традиционную дружбу народов и поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Китай и Кыргызстан связывают общие реки и горы. Наши народы живут в мире и согласии, из поколения в поколение поддерживая традиционную дружбу. В рамках совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами углубляется и приносит реальные плоды", - прозвучало в выступлении.

Особое внимание Лю Дзянфэн уделил возможностям Кызыл-Суйского кыргызского автономного округа в развитии трансграничной торговли, транспортной логистики и экономических связей с Кыргызстаном.

В частности, были отмечены преимущества автомобильных пунктов пропуска "Торугарт" и "Иркештам", развитие приграничной торговли, таможенного оформления, логистики, экспедирования и распределения товаров.

Важным фактором дальнейшего расширения сотрудничества была названа железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан. После завершения строительства она должна стать одним из кратчайших маршрутов доставки грузов из Китая в Центральную Азию и далее в Европу. По оценке китайского представителя, это позволит существенно сократить сроки перевозок.

Также китайская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве в сфере новых строительных и функциональных материалов, традиционной китайской медицины, медицинских и оздоровительных товаров.

С кыргызстанской стороны выступил Марсель Салахунов - председатель комитета Торгово-промышленной палаты КР, президент Ассоциации трансграничной электронной коммерции и логистики КР. Он поприветствовал китайскую делегацию и отметил важность укрепления прямых партнерских отношений между предпринимателями двух государств. Также он передал приветствие председателя Торгово-промышленной палаты КР Темира Сариева, который не смог лично присутствовать на мероприятии.

Особый акцент в выступлении Марселя Салахунова был сделан на возможностях Кыргызстана как площадки для выхода китайского бизнеса на рынки других государств.

"Призываем вас рассматривать Кыргызстан не как семимиллионное потребительское население, а как ворота на рынок стран Евразийского экономического союза и СНГ", - подчеркнул он.

Таким образом, речь шла не только о возможностях кыргызстанского внутреннего рынка, но и о перспективах работы с партнерами из других стран ЕАЭС и СНГ. Кыргызстан может стать площадкой для организации совместной торговли, продвижения китайской продукции, реэкспорта, логистики и поиска деловых партнеров на пространстве этих объединений.

Марсель Салахунов также призвал китайских предпринимателей активнее содействовать созданию необходимых условий для совместной торговли, реализации логистических проектов и развития взаимовыгодного сотрудничества с учетом географической близости двух стран.

От переговоров к конкретным проектам

Практическая ценность подобных встреч заключается прежде всего в возможности переходить от общих заявлений о дружбе и сотрудничестве к прямому диалогу между компаниями.

Для Кыргызстана это возможность не только расширять импорт, но и продвигать собственную продукцию на китайский рынок, привлекать инвестиции, искать партнеров для локализации производств и развивать экспортную логистику.

Для китайских предприятий кыргызстанский рынок интересен не только с точки зрения внутреннего спроса. Географическое положение страны, участие в ЕАЭС, транспортные коридоры и перспективы строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан открывают дополнительные возможности для регионального взаимодействия.

Встреча стала площадкой для непосредственного знакомства предпринимателей, обсуждения деловых предложений и поиска точек соприкосновения. Следующий шаг - превращение установленных контактов в конкретные контракты, совместные проекты и долгосрочные партнерства.