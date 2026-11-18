33-я неформальная встреча руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированная на 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь на юге Китая, станет важным событием, которое будет содействовать дальнейшему развитию и сотрудничеству в регионе. Роль Китая в качестве принимающей стороны таких встреч заметно возросла. Об этом заявил в интервью Синьхуа известный экономист из Кыргызстана Искендер Шаршеев.

"Со своего первого проведения неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Шанхае в 2001 году до второго проведения подобного мероприятия в Пекине в 2014 году, далее до предстоящего события в Шэньчжэне Китай активно участвует в строительстве механизма АТЭС, продвигая либерализацию инвестиций и торговли, приспосабливаясь к правилам организации и внося вклад в ее успешное функционирование в качестве ответственного участника", - подчеркнул Искендер Шаршеев.

Известно, что по итогам неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Пекине была утверждена Пекинская дорожная карта, официально запустившая процесс создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ). Предстоящая встреча в Шэньчжэне пройдет под темой "Создание Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания" и будет иметь три приоритетных направления: открытость, инновации и сотрудничество.

"Эта эволюция отражает переход Китая от участника АТЭС к формирующему процесс организации игроку, разработчику ее повестки, а также ведущей силе, оказывающей влияние на направление интеграции и инновационного развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - подчеркнул он.

По словам экономиста, в настоящее время сотрудничество в АТР сталкивается с такими основными вызовами, как подъем протекционизма, антиглобалистские настроения, уязвимость производственных цепочек и цепочек поставок, замедление экономического роста, климатические изменения, а также вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

"Утверждения китайского лидера о том, что "Азиатско-Тихоокеанский регион не может и не должен быть ареной для геополитического соперничества" и "чем сложнее ситуация, тем важнее быть сплоченными", сохраняют высокую актуальность. Они подчеркивают необходимость сохранять экономическое сотрудничество в стороне от блокового противостояния, чтобы не разрушать взаимную выгоду и стабильность, которые лежат в основе "азиатско-тихоокеанского чуда", - полагает И. Шаршеев.

Эти слова также помогают удерживать фокус АТЭС на практических вопросах роста, открытости и устойчивости вместо политизации, что способствует углублению регионального сотрудничества даже в условиях разногласий, добавил эксперт.

Собеседник Синьхуа отметил, что Китай твердо выступает за укрепление взаимного доверия и совместную работу в духе взаимопомощи в рамках АТЭС. "Это означает приоритет открытого диалога, отказа от односторонних ограничений и совместного решения общих проблем вместо конкуренции и изоляции", - указал он.

На взгляд экономиста, перед лицом нынешних вызовов члены АТЭС могут укреплять сотрудничество через содействие созданию АТЗСТ, повышение устойчивости производственных цепочек и цепочек поставок, реализацию совместных проектов в области цифровой экономики и зеленых технологий, обмен опытом в сфере продовольственной и энергетической безопасности, а также координацию политики для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Китай может сыграть в этом процессе роль катализатора, предлагая площадку для практических инициатив, делясь собственным опытом открытости и инноваций, инвестируя в инфраструктуру и технологии, а также продвигая инклюзивные механизмы, которые помогают менее развитым экономикам региона использовать результаты для развития и сотрудничества", - заключил он.