В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожим из пневматической винтовки. В результате пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По её данным, 17 ноября 2026 года в милицию поступило сообщение из Чуйской районной больницы о госпитализации двух подростков с ранениями от пневматического оружия. Пострадавшими оказались Т.Р., 2013 года рождения, и А.А., 2015 года рождения.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Т.У., 2002 года рождения.

Предварительно установлено, что 17 ноября около 18:30 мужчина вышел на улицу с пневматической винтовкой и начал стрелять по прохожим. В содеянном он признался.

Задержанный добровольно передал сотрудникам милиции пневматическую винтовку "Hatsan AirTact" калибра 4,5 мм.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания Чуйского РОВД.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.