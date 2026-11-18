Временный запрет на импорт яблок в Кыргызстан и репортажи VB.KG с фермерских ярмарок Бишкека вызвали большой интерес читателей. Многие жители страны сами выращивают яблоки, имеют небольшие сады или фермерские хозяйства и хотели бы продавать свою продукцию, но не всегда знают, как выйти на рынок и какие возможности сегодня есть у отечественных садоводов.

Яблоки - можно сказать, настоящая гордость кыргызстанского садоводства. Традиции их выращивания складывались десятилетиями, еще с советских времен. В разных регионах страны сохранились старые сорта, появились современные интенсивные сады, а выращиванием фруктов занимаются как крупные хозяйства, так и небольшие семейные фермы.

Но насколько велик сегодня яблочный потенциал Кыргызстана? Какой урожай ожидается в 2026 году, сколько отечественных яблок отправляется на экспорт и достаточно ли в стране мощностей для хранения и переработки фруктов? На эти вопросы VB.KG попросил ответить Туратбека Идрисова, начальника управления растениеводства, садоводства и кооперации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

- Каков фактический урожай яблок в Кыргызстане в 2026 году? Сколько тонн удалось собрать?

- Площадь плодоносящих яблоневых садов составляет 26 324 гектара. Расчётный потенциал производства - 179 393 тонны. Данные о фактическом сборе урожая за 2026 год пока не сформированы.

- Сколько яблок Кыргызстан экспортировал в 2025 и 2026 годах?

- В 2025 году было экспортировано 43 239,13 тонны яблок. За январь–август 2026 года экспорт составил 10 779,52 тонны.

- Какие основные направления экспорта кыргызстанских яблок?

- Основными экспортными направлениями являются Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Узбекистан.

- Насколько развита в стране инфраструктура хранения фруктов? Сколько сегодня имеется плодовоовощных хранилищ и какова их общая вместимость?

- На территории республики насчитывается 186 плодовоовощных хранилищ общей заявленной вместимостью около 75 тысяч тонн.

- Сколько предприятий в Кыргызстане занимаются переработкой фруктов и овощей?

- В Кыргызской Республике зарегистрировано 11 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства фруктовых и овощных соков.

- Какие меры необходимы для дальнейшего развития производства и экспорта яблок?

- Необходимо повышать урожайность яблоневых садов, внедрять интенсивные технологии выращивания и современные системы орошения, а также развивать инфраструктуру хранения, переработки и экспорта продукции.