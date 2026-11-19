В Узбекистане в 2026 году собрали более 5 млн тонн хлопка-сырца общей стоимостью 34 трлн сумов. Это рекордный показатель для страны: годом ранее урожай составил около 4 млн тонн. О причинах роста производства и планах развития хлопководства рассказал министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов.

По словам министра, на результат повлияли внедрение новых биотехнологических сортов, устойчивых к хлопковой совке, увеличение плотности посева и изменение подходов к срокам созревания хлопчатника.

Почти на 400 тысячах гектаров средняя урожайность достигла 70 центнеров с гектара, а примерно на 70 тысячах гектаров - 100–110 центнеров. Вместе с тем результаты хозяйств существенно различались: около 250 тысяч гектаров сохранили прежние показатели урожайности. Среди причин Абдурахмонов назвал отказ части фермеров от новых сортов и технологий, сорняки и повреждение растений во время прополки.

Одним из ключевых факторов роста урожайности министр назвал устойчивые к хлопковой совке биотехнологические сорта. Этот вредитель способен уничтожать значительную часть урожая. По словам Абдурахмонова, внедрение новых сортов помогло снизить потери.

В нынешнем сезоне 75–80% хлопка собрали машинным способом. В Сырдарьинской и Джизакской областях уборка была полностью механизирована. С 2027 года Узбекистан планирует отказаться от ручного сбора.

Хлопку дали больше времени на созревание

Отдельное внимание Минсельхоз уделил срокам созревания хлопчатника. По словам министра, раньше хлопок нередко начинали собирать до того, как все коробочки успевали раскрыться и созреть. В результате часть урожая оставалась на полях.

"Мы должны научиться доводить хлопок до полного созревания", - отметил Абдурахмонов.

В этом году ведомство изменило последовательность агротехнических мероприятий. С 1 августа фермеры должны были остановить дальнейшее цветение хлопчатника, чтобы растение направляло питательные вещества на созревание уже сформировавшихся коробочек. Для этого применяли этефон - препарат, регулирующий процессы старения растения.

По словам министра, после его использования примерно через 12 дней начинался процесс старения, а питательные вещества из листьев направлялись в сформировавшиеся коробочки. Дефолиацию завершили до 25 августа, десикацию - до 15 сентября.

"Наше главное новшество - 1 августа. Все остальные технологии мы взяли из уже существующих научных знаний о хлопководстве, упростили и довели до фермеров. Это не требует больших затрат - прежде всего необходимы внимание и правильный подход", - заявил Абдурахмонов.

Опыт Китая, Турции и Бразилии

Узбекистан изучал технологии хлопководства в Турции, Китае, Бразилии и Аргентине. В частности, внимание уделили густому посеву, который применяется в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

По словам министра, в Синьцзяне средняя урожайность достигает 90 центнеров с гектара при плотности посадки около 250 тысяч растений. В Бразилии и Аргентине также используют технологии с густотой посева более 200 тысяч растений на гектар.

В Узбекистане ранее высевали около 100 тысяч растений на гектар при междурядьях 90 сантиметров. Теперь применяют двухстрочный способ посева, позволяющий размещать до 240 тысяч растений на гектаре. Сокращение междурядий с 90 до 76 сантиметров, по оценке министра, повышает эффективность использования земли на 14%.

Изменили и систему подкормки. Если прежде на гектар могли вносить до тонны азотных удобрений, то в нынешнем сезоне их объём сократили до 200 килограммов. Больше внимания стали уделять фосфору и микроэлементам - марганцу, железу, бору и кальцию.

Планы на 2027 год: урожай более 6 млн тонн

В следующем году Узбекистан рассчитывает довести среднюю урожайность хлопка до 65–70 центнеров с гектара. При достижении таких показателей общий сбор может превысить 6 млн тонн.

Одновременно власти намерены сокращать площади хлопковых посевов, повышая продуктивность оставшихся полей. Освободившиеся земли планируется использовать под сады и овощные культуры.

Ещё одно направление - перенос выращивания хлопка в крупные участки засушливых районов, где можно применять капельное орошение и машинную уборку. По словам Абдурахмонова, в засолённых землях Бухарской области уже удалось получить 70–80 центнеров с гектара.

Вопрос водопользования также остаётся одним из ключевых. По данным министра, на выращивание хлопка на гектаре в среднем расходуется около 7 тысяч кубометров воды. Капельное орошение позволяет сократить этот объём до 40%. К следующему году такие системы планируется внедрить примерно на 600 тысячах гектаров хлопковых полей.

Для повышения доходов фермеров рассматривается и дополнительное использование хлопчатника. В частности, его стебли предлагают перерабатывать в биоуголь. Кроме того, между рядами хлопка планируют расширять посевы зиры: если в 2025 году её выращивали на тысяче гектаров, то в 2027-м площадь намерены увеличить как минимум до 10 тысяч гектаров.

Хлопок перерабатывают внутри страны

Министр сообщил, что всё производимое в Узбекистане хлопковое волокно остаётся в стране и перерабатывается на местных предприятиях. В отрасли работают более 142 текстильных кластеров и 183 предприятия.

Если раньше экспорт хлопкового волокна приносил около 1 млрд долларов, то теперь, по словам Абдурахмонова, экспорт переработанной продукции достиг 4,1 млрд долларов. В перспективе этот показатель планируется увеличить до 9 млрд долларов.

Таким образом, власти намерены развивать не только выращивание хлопка, но и производство готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.

При этом достоверность данных об урожае контролируется с помощью цифровых весов, видеонаблюдения и искусственного интеллекта. Система фиксирует поступление хлопка на пункты приёмки, номера автомобилей и сведения о полях, с которых доставлен урожай.

4 ноября президент Шавкат Мирзиёев поздравил фермеров и работников сельского хозяйства с получением более 5 млн тонн хлопка-сырца, назвав результат рекордным. По его данным, за последние годы средняя урожайность выросла в 2,7 раза - с 21 до 56 центнеров с гектара, а площади хлопковых посевов сократились на 38%.