Прямой диалог главы государства с жителями регионов становится новой системой взаимодействия власти и общества в Кыргызстане. Такие встречи позволяют не только услышать проблемы граждан из первых уст, но и проверить эффективность работы всей государственной вертикали. Главное здесь - чтобы чиновники учились слышать людей так же, как это делает глава государства. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, в 2026 году встречи президента Садыра Жапарова с жителями регионов приобрели регулярный характер.

"Глава государства не ограничивается приветствием или заранее подготовленным выступлением, а непосредственно выслушивает обращения граждан, которые поднимают самые разные вопросы - от земельных споров и работы местных органов власти до проблем с дорогами, водой, жильем и социальной поддержкой", - отметил политолог.

Бакыт Бакетаев считает, что подобный формат общения нельзя рассматривать исключительно как новую технологию государственного управления. По его мнению, речь идет о формировании определенной философии власти, в основе которой лежит непосредственный контакт с гражданами.

"Сегодня в Кыргызстане президент работает по новой системе. Не через радио, не через телевизионную студию и не через заранее отобранную аудиторию. А лицом к лицу. В небольшом зале человек из района может подняться и сказать Президенту то, что, возможно, годами не решалось на уровне местной власти", - отметил он.

Политолог обращает внимание на то, что подобные встречи становятся своеобразным сигналом для руководителей всех уровней. Теперь работа чиновника может получить оценку не только через официальные отчеты, но и непосредственно от людей, которые сталкиваются с последствиями принимаемых решений.

"Один человек говорит о земле. Другой - о воде. Третий - о дороге. Четвертый рассказывает о судебном решении. Пятый жалуется на чиновника. Шестой просит помочь семье. И когда глава государства слышит все это непосредственно, меняется не только положение гражданина. Меняется и психологическое состояние самого государственного аппарата", - сказал Бакетаев.

По мнению политолога, в этом заключается одна из главных политических особенностей прямого общения главы государства с населением. Президент своим примером демонстрирует чиновникам необходимость внимательного отношения к обращениям граждан.

"Руководитель района начинает понимать: его решение может быть услышано непосредственно Президентом. Министр понимает: за красивым отчетом может последовать простой вопрос - "А что скажут люди?" Аким понимает: проблему нельзя бесконечно отправлять на рассмотрение. В этом и заключается политическая сила прямого разговора. Президент своим примером учит чиновника тому, чему невозможно научить одной инструкцией: слушать человека", - подчеркнул собеседник редакции.

Бакыт Бакетаев также считает, что президентские встречи можно рассматривать как своеобразную проверку государственной вертикали снизу вверх. В отличие от традиционной системы, когда руководители докладывают о достигнутых результатах, здесь сами граждане получают возможность рассказать главе государства о реальном положении дел.

"Конфуций говорил: "Управлять - значит исправлять". Это своеобразная проверка государственной вертикали снизу вверх. Не чиновник докладывает Президенту, как хорошо работает система. Народ сам показывает Президенту, как эта система работает на самом деле", - сказал политолог.

При этом, по его словам, подобный формат требует от главы государства значительных физических и психологических усилий. Необходимо часами выслушивать обращения десятков людей, разбираться в совершенно разных ситуациях, реагировать на эмоции и принимать решения.

"Это не легкий путь для самого Президента. Физически - тяжелый. Психологически - еще тяжелее. Нужно несколько часов подряд слушать десятки людей, вникать в совершенно разные проблемы, принимать решения, реагировать на эмоции, а иногда и на человеческие слезы", - отметил Бакетаев.

Особое значение политолог придает тому, что одновременно с личными встречами президента с населением аналогичную практику поручено внедрять руководителям регионов и местных органов власти. По его мнению, именно на этом уровне прямой диалог должен стать постоянной частью работы государственного аппарата.

"И здесь начинается самое интересное. Важно, чтобы такая практика не ограничивалась только президентскими встречами. Руководители регионов и местных органов власти тоже должны регулярно встречаться с населением. Именно так формируется ответственность перед людьми", - подчеркнул он.

Бакыт Бакетаев полагает, что оценивать результаты этой управленческой практики в перспективе следует не только по количеству построенных дорог, школ, больниц и предприятий. Не менее важным показателем станет то, насколько изменились отношения между государством и гражданином.

"Возможно, через несколько лет историки будут оценивать не только количество построенных дорог, школ, больниц или предприятий. Они будут смотреть и на другое: насколько изменилась сама дистанция между государством и человеком. Потому что настоящее государство - это не только здания, законы и бюджеты. Это еще и ощущение гражданина, что его слышат", - заявил политолог.

Подводя итог, Бакыт Бакетаев назвал непосредственный диалог власти с населением одним из важных условий укрепления доверия между государством и обществом.

"В этом, пожалуй, главный философский смысл нынешних встреч президента Садыра Нургожоевича Жапарова с гражданами. Власть, которая умеет слушать, становится ближе. А власть, которая не боится услышать правду, получает шанс стать сильнее", - заключил Бакыт Бакетаев.